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«Євросолідарність» готує закон про кримінальну відповідальність за зачинені сховища

Народні депутати з фракції «Європейська солідарність» готують законопроєкт, який передбачає кримінальну відповідальність за зачинені сховища.

Четвер, 1 червня 2023, 22:45
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Джерело: “Європейська солідарність”.

Як повідомила Вікторія Сюмар, яка сьогодні разом із народними депутатами від фракції “Європейська солідарність” інспектувала укриття столиці, закриті сховища є не лише у Деснянському районі, і це системна проблема, яку треба терміново вирішити.

Відтак, за її словами, аналогічні випадки фіксуються і в Дарницькому районі, в поліклініці: більше сотні людей не пустили в сховище.

“У це неможливо повірити на 16 місяці війни. Лікарні прикриваються тим, що буде порушена епідеміологічна ситуація. Заклади освіти – що це заважатиме дітям. А ті, хто приватизували підвали, взагалі кажуть: моє право нікого не пускати і замок не відкривати”, – наголосила народна депутатка.

Також вона додала, що сьогодні київська влада ухвалила єдино можливе рішення: відкрити всі сховища. “Але ми точно маємо закріпити цю норму в умовах воєнного стану як обов’язкову законодавчо. І передбачити відповідальність за зачинені сховища. Кримінальну. Інакше все лишиться як є”, – підкреслила Сюмар.

Посадовиця запевнила, що над законопроєктом вже почали працювати. Окрім цього, Сюмар наполягає, що біля сховищ мають бути камери спостереження, якщо вони будуть відкриті цілодобово.

Як зауважила народна депутатка, стаціонарних бомбосховищ на весь Печерський район всього сім. Сім сховищ, де є вентиляція, туалет, вода тощо.

“З хорошого – в Києві ці нечисленні сховища бодай відремонтовані і забезпечені. В них є окремі зони для дітей і дорослих”, – резюмувала Сюмар.

Нагадаємо, фракція “Європейська Солідарність” ініціює негайну зустріч із міністром цифрової трансформації України Михайлом Федоровим для впровадження системи оповіщення про найближчі укриття та бомбосховища.

ДОВІДКОВО. Вночі 1 червня російські війська здійснили ракетний удар по Києву, вони атакували 10 ракетами. Усі вони були знищені силами ППО.

Під час повітряної тривоги 9-річна дівчинка з 34-річною мамою та 33-річна жінка прийшли до укриття у поліклініці Деснянського району, але загинули біля нього. Чоловік однієї з жертв, Ярослав заявив, що після сигналу про повітряну тривогу його дружина разом із дитиною пішли до місцевого укриття, однак воно було зачинене.

До цього міський голова наголошував, що всі дії щодо відповідальних осіб будуть ухвалені вже сьогодні. Всупереч словам чоловіка загиблої, Кличко сказав, що на даний час неможливо встановити, чи дійсно під час повітряної тривоги у столиці укриття у поліклініці Деснянського району було зачиненим.

Надалі міський голова оголосив, що патрульних залучатимуть до контролю роботи укриттів уночі.

Правоохоронці Києва розпочали кримінальне провадження через закрите укриття у столиці під час повітряної тривоги, внаслідок чого загинуло троє осіб, зокрема дитина. Провадження розпочато за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України – Службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки.

Теги: Kyiv, війна, "Євросолідарність", війна, Законопроєкт, зачинені сховища, інспекція, Київ, кримінальна відповідальність, російсько-українська війна, Сюмар

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