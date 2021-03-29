Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендує Верховній Раді прийняти за основу і в цілому проєкт Постанови про засудження подій, що відбулись 20 березня 2021 року біля Офісу президента.

Про це повідомила пресслужба парламенту.

Проєкт доповів народний депутат Олександр Бакумов. Він зачитав текст проєкту постанови та зазначив, що автори, “засуджуючи будь-які спроби підміни цивілізованого висловлення незгоди з діями влади насильством та наругою над державними символами”, вважають, що дії протестувальників були спрямовані на “підрив державності” і Парламент має відреагувати на події 20 березня поточного року під Офісом Президента.

Комітет 16 голосами “за” при “2” – проти та 3, що утрималися, прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді прийняти проєкт постанови №5295 за основу і в цілому з урахуваннями пропозиції Комітету (з урахуванням підкомітету про виключення пункту 2).

Акція під Офісом президента 20 березня: що відомо

20 березня, до дня народження ув’язненого активіста Сергія Стерненка під Офісом президента у Києві відбулася акція протесту “Не чуєш? Побачиш”. Під час акції учасники кидали фаєри, петарди і шумові гранати, облили будівлю Офісу фарбою та залишили на її стінах надписи (“Лох”, “Аваков чорт”, “Волю політв’язням”, “1312”, “ACAB” тощо). Крім цього, протестувальники розбили скло у дверях будівлі ОПУ, підпалили табличку з написом Президент України і вхідні двері. Через це правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

21-23 березня поліціянти оголосили про підозру в хуліганстві 5 учасникам акції. Це:

лідер руху “Гонор” Сергій Філімонов ;

; представник ГО “Гонор” Олексій Білковський ;

; ветеран АТО, письменник, співзасновник видання “Дім Химер” Владислав Гранецький-Стафійчук (Влад Сорд);

(Влад Сорд); ветеран АТО, активіст та лідеру ГО “Невідомий патріот” Євген Строкань;

Гаджимурадов Давид.

24 березня підозру також отримав активіст, голова громадської ініціативи “Захистимо Протасів Яр” Роман Ратушний. Він переконаний, що це — замовлення Офісу президента.

24 березня Печерський райсуд обрав запобіжний захід активісту, лідеру ГО “Невідомий патріот” Євгену Строканю. Його відправили під домашній арешт.

За словами Строканя, поліціянти вистежили його для вручення підозри, коли він рухався від Печерського суду, де відбувалася акція на підтримку іншого фігуранта справи щодо акції під ОПУ — Влада Сорда.

Влада Сорда теж відправили під домашній арешт.