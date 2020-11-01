Про це він написав у статті “Не можна дозволяти українським судам викидати антикорупційні досягнення” для видання Financial Times.

“Не можна дозволити українським судам ліквідувати антикорупційні здобутки”, – зазначив Зеленський.

Він наголосив, що зараз на Україну нападають не лише на її кордонах, а й “у центрі демократичних інституцій”, але Україна чинитиме опір.

“У цей непростий час я закликаю всі українські політичні сили, які виступають за реформи, і громадянське суспільство об’єднатися і співпрацювати в цій боротьбі за майбутнє нашої нації. Я також закликаю наших міжнародних партнерів і союзників продовжувати підтримувати нас і доводити неправоту тих, хто намагається перешкодити нашій співпраці і зірвати її”, – йдеться в статті.

Зеленський зазначив, що нещодавнє рішення суду “є частиною систематичних зусиль з підриву верховенства закону, протидії прогресу, досягнутого в нашій боротьбі з корупцією, ослаблення суспільства і економіки і, нарешті, що не менш важливо, щоб зупинити євроатлантичну інтеграцію України”.

“Лідери цієї кампанії добре відомі: це коаліція російських проксі (довірених осіб – ред.) і деяких видних українських олігархів, які відчувають загрозу через діяльність наших антикорупційних інституцій. Вони виступають проти інтеграції ЄС і НАТО, співпраці України з МВФ та суспільства, де діють правила, від яких виграють 99 відсотків, а не лише 1 відсоток”, – підкреслив він.

Нагадаємо, 27 жовтня Велика палата Конституційного суду своїм рішенням суд скасувала відповідальність за неправдиве декларування та обмежила повноваження Нацагентства з питань запобігання корупції.

Розгляд справи відбувся за ініціативи 47 народних депутатів, переважно представників політсил “За майбутнє” та “Опозиційна платформа — За життя”.

У НАБУ повідомили, що через рішення Конституційного суду буде закрито понад 100 кримінальних проваджень.

У НАЗК поінформували, що рішення Конституційного суду України фактично блокує призначення переможців місцевих виборів.

Посли країн “Великої сімки” засудили рішення Конституційного суду України. Вони зазначили, що розцінюють це рішення як спробу скасувати антикорупційні реформи, що відбулися після Революції Гідності.

Судді Конституційного суду України Сергій Головатий та Василь Лемак висловили рішучу незгоду з рішенням колег щодо декриміналізації неправдивого декларування та обмеження повноважень НАЗК.

29 жовтня Кабінет міністрів України зобов’язав НАЗК невідкладно відновити доступ громадянам до реєстру декларацій чиновників. Згодом Національне агентство із запобігання корупції повернуло доступ до єдиного реєстру електронних декларацій.