Колишня прессекретарка президента України Володимира Зеленського – Юлія Мендель розповіла, скільки коштуватиме її книга та коли з’явиться у продажу.

Про це вона повідомила в Instagram.

Зокрема, Мендель опублікувала скриншот із сайту видавництва, яке надрукувало її книгу, та подякувала за співпрацю.

Відомо, що книгу Мендель надрукувало українське видавництво “Клуб сімейного дозвілля”. Вона матиме назву “Кожен із нас – Президент”, її вартість становитиме 190 гривень.

На сайті видавництва зазначено, що книга містить 288 сторінок 135х205 мм. Продаж стартує 11 липня. Читачі можуть оформити попереднє замовлення.

В описі зазначається, що ця книжка – “спроба осмислити українські реалії з погляду українки, народженої наприкінці 1980-х, просто перед розвалом Союзу”. Також видавництво додало цитату авторки.

“Успіх – це результат довгого і часто важкого шляху. Але жодна вже успішна держава не вимагає від громадян жертвувати собою. Держава створюється й існує єдино для своїх громадян. Вона має бути сильною і дбайливою, справедливою і давати свободу”, – заявила Мендель.

1 липня стало відомо, що Юлія Мендель написала книгу про свою “роботу прессекретарем президента”, “деякі інсайди прийнятих рішень”, політику та “самоідентифікацію українців як нації”. Книга має вийти друком вже цього місяця. Тираж, видавництво та назва наразі не відомі.

Згодом Мендель опублікувала відео, в якому зачитала частину передмови до книги.

Також колишня прессекретарка Зеленського представила фрагмент з неї під назвою “Українці не розуміють одне одного не через мову, а через небажання слухати, чути та сприймати”. Мендель зазначена в публікації як “експерт з комунікацій”.

30 квітня стало відомо, що Юлія Мендель залишає посаду прессекретарки президента України Володимира Зеленського. Водночас вона залишається в Офісі президента у статусі радниці з роботи з іноземним контентом і медіа.

Нагадаємо, що на початку квітня в ефірі програми “Взгляд с Банковой” на телеканалі “Дом” Юлія Мендель заявила про існування “української російської мови”. Вона висловила думку, що “українська російська мова — це частина культурного розмаїття нашої країни”.

Крім того, Мендель вважає, що в боротьбі за мову деякі українці фактично перетворилися на “ангелів з піною на губах”, які “вступають в бій за праве діло”.

Також Мендель закликала борців за українську мову направити енергію “на навчання звичайної граматики”.