Про це Лерос написав у своєму Facebook.
Зокрема, Лерос вирішив запитати у глави ОП, чому за ним стежать працівники Служби безпеки України. Однак Єрмак його проігнорував.
Проте нардеп записав відео з приймальні глави ОП, у якому попросив секретарку передати Єрмаку “послання”.
“Користуючись випадком, хочу попросити секретарку, до якої взагалі немає питань, передати Андрію Борисовичу Єрмаку, що він г**дон. І що буде він відповідати і за спалений мій автомобіль, і за стеження, яке за мною ведеться… Обов’язково це передайте. І від імені всіх патріотів України передайте йому, щоб він йшов на х**. Дякую”, – сказав Лерос та залишив приймальню чиновника.
Нагадаємо, що вчора нардеп Гео Лерос заявив, що за ним стежать працівники Служби безпеки України, та вимагає пояснень стосовно цього від президента Володимира Зеленського.
- В березні нардеп від “Слуги народу” Гео Лерос оприлюднив серію відео, як нібито брат глави ОПУ Андрія Єрмака – Денис Єрмак – “торгує” держпосади і обговорює кандидатів. Лерос звинуватив Єрмака в корупції і направив з цього приводу звернення до НАБУ.
- У червні Вищий антикорупційний суд зобов’язав Національне антикорупційне бюро України почати розслідування відносно брата керівника Офісу Президента — Дениса Єрмака через згадані записів.
- Одночасно Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за 4 статтями проти Лероса. 3 квітня його викликали на допит.
- Глава Офісу Президента Андрій Єрмак просив генпрокурора Ірину Венедіктову “об’єктивно і не затягуючи” розібратися в справі про публікації компрометуючих відеозаписів проти його брата нардепом Гео Лерос.
- Народному депутатові від “Слуги народу” Гео Леросу підпалили автівку.
- 1 вересня під час виступу перед парламентом, після якого його виключили з фракції “Слуги народу”, Лерос пригадав підпал свого авто і заявив: “Виклик я приймаю та нікому це не пробачу”.
- 9 вересня юридична компанія “Міллер”, яка представляє нардепа заявила, що вимагає від поліції допитати Андрія Єрмака та президента Володимира Зеленського у справі щодо підпалу авто Лероса.
- 30 вересня Гео Лерос заявив, що нардеп від “Слуги народу” Микола Тищенко обговорював підготовку нападу на нього в розмовах з ексдепутатом Київради Денисом Комарницьким.