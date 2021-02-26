У п’ятницю, 26 лютого, народний депутат України Гео Лерос навідався до глави Офісу президента Андрія Єрмака. Однак в кабінет потрапити не вдалося.

Про це Лерос написав у своєму Facebook.

Зокрема, Лерос вирішив запитати у глави ОП, чому за ним стежать працівники Служби безпеки України. Однак Єрмак його проігнорував.

Проте нардеп записав відео з приймальні глави ОП, у якому попросив секретарку передати Єрмаку “послання”.

“Користуючись випадком, хочу попросити секретарку, до якої взагалі немає питань, передати Андрію Борисовичу Єрмаку, що він г**дон. І що буде він відповідати і за спалений мій автомобіль, і за стеження, яке за мною ведеться… Обов’язково це передайте. І від імені всіх патріотів України передайте йому, щоб він йшов на х**. Дякую”, – сказав Лерос та залишив приймальню чиновника.

Нагадаємо, що вчора нардеп Гео Лерос заявив, що за ним стежать працівники Служби безпеки України, та вимагає пояснень стосовно цього від президента Володимира Зеленського.