Люксембург визнав Голодомор геноцидом українського народу

Джерело: резолюція
Рішення Люксембургу привітав глава МЗС України Дмитро Кулеба, зауваживши, що міжнародне визнання Голодомору-геноциду продовжує зростати.
Цей крок вшановує мільйони жертв і відновлює історичну справедливість”, – наголосив міністр.
I commend Luxembourg’s Chamber of Deputies’ historic vote to recognise Stalin’s Holodomor of 1932-1933 as genocide against Ukrainians. This step honors millions of victims and restores historic justice. The international acknowledgment of the Holodomor genocide continues to rise.
— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 13, 2023
Також за підтримку подякував прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, зазначивши, що не можна забувати про мільйони жертв тоталітарного московського режиму.
Палата депутатів Люксембургу 🇱🇺 ухвалила рішення про визнання Голодомору геноцидом 🇺🇦 народу. Не можна забувати про мільйони жертв тоталітарного московського режиму. Дякуємо @ChambreLux за підтримку України.
— Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) June 13, 2023
Зауважимо, 25 травня Нижня палата парламенту Великої Британії – Палата громад, одноголосно визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.
23 травня Словенія визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Парламент країни ухвалив відповідну декларацію.
28 березня парламент Франції проголосував за визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу.
23 березня парламент Ісландії визнав Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу.
Тоді як 10 березня у Палаті представників Бельгії визнали Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу.
1 лютого 2023 року парламент Болгарії ухвалив рішення визнати Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Пропозицію підтримала більшість депутатів парламенту.
15 грудня 2022 року Європейський парламент більшістю голосів підтримав резолюцію щодо визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу.
У листопаді 2022 року німецький Бундестаг визнав Голодомор 1932-1933 років в Україні геноцидом українського народу.
- На сайті офіційного інтернет-представництва президента України з’явилася петиція з закликом запровадити кримінальну відповідальність за заперечення факту Голодоморів.
- Український журналіст, публіцист, історик і головний редактор “Історичної правди” Вахтанг Кіпіані з заступником головного редактора видання істориком і журналістом Олександром Зінченком за кілька годин зібрали 100 тисяч гривень на переклад документальних свідчень про Голодомор.
- Депутати Європейського Парламенту оприлюднили заяву до 90 роковин Голодомору в Україні, де закликали країни-члени союзу та міжнародну спільноту визнати його геноцидом.
- 22 березня Голова Комітету з питань інтеграції України до ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе взяла участь у парламентському колоквіумі “Україна: її минуле, Голодомор, де закликала французьких депутатів визнати Голодомор 1932-1933 років геноцидом.