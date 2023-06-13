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Люксембург визнав Голодомор геноцидом українського народу

13 червня Палата депутатів Люксембургу визнала Голодомор 1932—1933 років геноцидом українського народу.

Середа, 14 червня 2023, 00:04
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Джерело: резолюція

Рішення Люксембургу привітав глава МЗС України Дмитро Кулеба, зауваживши, що міжнародне визнання Голодомору-геноциду продовжує зростати.

Цей крок вшановує мільйони жертв і відновлює історичну справедливість”, – наголосив міністр.

Також за підтримку подякував прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, зазначивши, що не можна забувати про мільйони жертв тоталітарного московського режиму.

Зауважимо, 25 травня Нижня палата парламенту Великої Британії – Палата громад, одноголосно визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

23 травня Словенія визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Парламент країни ухвалив відповідну декларацію.

28 березня парламент Франції проголосував за визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу.

23 березня парламент Ісландії визнав Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу.

Тоді як 10 березня у Палаті представників Бельгії визнали Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу.

1 лютого 2023 року парламент Болгарії ухвалив рішення визнати Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Пропозицію підтримала більшість депутатів парламенту.

15 грудня 2022 року Європейський парламент більшістю голосів підтримав резолюцію щодо визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу.

У листопаді 2022 року німецький Бундестаг визнав Голодомор 1932-1933 років в Україні геноцидом українського народу.

Теги: визнання геноцидом, голодомор 1932-1933 років, Люксембург, рішення парламенту

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