Люксембург визнав Голодомор геноцидом українського народу

Джерело: резолюція

Рішення Люксембургу привітав глава МЗС України Дмитро Кулеба, зауваживши, що міжнародне визнання Голодомору-геноциду продовжує зростати.

I commend Luxembourg’s Chamber of Deputies’ historic vote to recognise Stalin’s Holodomor of 1932-1933 as genocide against Ukrainians. This step honors millions of victims and restores historic justice. The international acknowledgment of the Holodomor genocide continues to rise.

