Люксембург визнав Голодомор геноцидом українського народу

Джерело: резолюція

Рішення Люксембургу привітав глава МЗС України Дмитро Кулеба, зауваживши, що міжнародне визнання Голодомору-геноциду продовжує зростати.

Цей крок вшановує мільйони жертв і відновлює історичну справедливість”, – наголосив міністр.

I commend Luxembourg’s Chamber of Deputies’ historic vote to recognise Stalin’s Holodomor of 1932-1933 as genocide against Ukrainians. This step honors millions of victims and restores historic justice. The international acknowledgment of the Holodomor genocide continues to rise. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 13, 2023

Також за підтримку подякував прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, зазначивши, що не можна забувати про мільйони жертв тоталітарного московського режиму.

Палата депутатів Люксембургу 🇱🇺 ухвалила рішення про визнання Голодомору геноцидом 🇺🇦 народу. Не можна забувати про мільйони жертв тоталітарного московського режиму. Дякуємо @ChambreLux за підтримку України. — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) June 13, 2023

Зауважимо, 25 травня Нижня палата парламенту Великої Британії – Палата громад, одноголосно визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.