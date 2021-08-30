Маркарова розповіла подробиці майбутнього візиту Зеленського до США

Про це повідомила посол України в США Оксана Маркарова на своїй сторінці в Facebook.
Вона підкреслила, що план заходів у Вашингтоні розпланований і узгоджений обома сторонами.
“Зустрічі з керівниками ключових для українсько-американських відносин міністерств, а також дві важливі публічні презентації від президента і першої леді для представників медіа, громадськості та інформаційно-аналітичних центрів. Крім того, заплановано відкриття Українського дому, а також відвідування знакових для відносин України і США місць Вашингтона”, — написала посол України.
Нагадаємо, зустріч президента України Володимира Зеленського та президента США Джо Байдена перенесли на 1 вересня.
Дату прийому Володимира Зеленського в Білому домі переносять вже вдруге. 19 серпня стало відомо, що першу зустріч президентів США та України – Джо Байдена та Володимира Зеленського – перенесли на один день: з 30 на 31 серпня цього року.
“У зв’язку з розширенням елементів програми візиту зустріч глав України та США, президентів Зеленського і Байдена, відбудеться 31 серпня. Ми домовилися із США про перенесення цієї дати на один день, зокрема, через те, що формат зустрічі президентів був розширений і тепер передбачатиме не лише зустріч делегацій, а й зустріч у форматі віч-на-віч“, – пояснив міністр закордонних справ України Кулеба.
Варто зауважити, що в липні Білий дім оголошував 30 серпня як офіційну дату першої зустрічі Байдена із Зеленським.
Перша розмова Байдена та Зеленського відбулася за 2,5 місяця після інавгурації американського президента. 2 квітня під час розмови Байден підтвердив непохитну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України в умовах безперервної агресії Росії на Донбасі та в Криму.
7 червня відбулася друга розмова між президентами України та США Володимиром Зеленським та Джо Байденом. У Білому домі тоді повідомили, що Джо Байден запросив Володимира Зеленського відвідати Вашингтон “цього літа”. Водночас Зеленський повідомив, що його запрошено “відвідати Білий дім у липні”.
Сповіщаючи про результати телефонної розмови, Україна заявила, що Байден підтримав план членства в НАТО. Згодом цю заяву виправили.
- В червні очікувалося, що зустріч Володимира Зеленського та Джо Байдена відбудеться в кінці липня. В середині липня повідомляли, що візит Зеленського до США може відбутися цього літа, але дату не було узгоджено.
- Згодом з’явилася інформація, що Сполучені Штати Америки пропонують перенести офіційний візит президента України Володимира Зеленського до Вашингтона з липня на серпень.
- 24 червня в інтерв’ю на телеканалі “1+1” Володимир Зеленський розповів про наміри порушити теми співпраці в оборонній сфері, безпекової ситуації на Донбасі та в Чорноморському регіоні, а також співробітництва з МВФ та проведення реформ під час зустрічі з американським лідером.