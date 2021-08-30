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Маркарова розповіла подробиці майбутнього візиту Зеленського до США

Президент України Володимир Зеленський перебуватиме з офіційним візитом у Вашингтоні 31 серпня та 1 вересня. Після зустрічі з президентом США Джо Байденом він відправиться до Каліфорнії.

Понеділок, 30 серпня 2021, 09:58

Про це повідомила посол України в США Оксана Маркарова на своїй сторінці в Facebook.

Вона підкреслила, що план заходів у Вашингтоні розпланований і узгоджений обома сторонами.

“Зустрічі з керівниками ключових для українсько-американських відносин міністерств, а також дві важливі публічні презентації від президента і першої леді для представників медіа, громадськості та інформаційно-аналітичних центрів. Крім того, заплановано відкриття Українського дому, а також відвідування знакових для відносин України і США місць Вашингтона”, — написала посол України.

Нагадаємо, зустріч президента України Володимира Зеленського та президента США Джо Байдена перенесли на 1 вересня.

Дату прийому Володимира Зеленського в Білому домі переносять вже вдруге. 19 серпня стало відомо, що першу зустріч президентів США та України – Джо Байдена та Володимира Зеленського – перенесли на один день: з 30 на 31 серпня цього року.

У зв’язку з розширенням елементів програми візиту зустріч глав України та США, президентів Зеленського і Байдена, відбудеться 31 серпня. Ми домовилися із США про перенесення цієї дати на один день, зокрема, через те, що формат зустрічі президентів був розширений і тепер передбачатиме не лише зустріч делегацій, а й зустріч у форматі віч-на-віч“, – пояснив міністр закордонних справ України Кулеба.

Варто зауважити, що в липні Білий дім оголошував 30 серпня як офіційну дату першої зустрічі Байдена із Зеленським.

Перша розмова Байдена та Зеленського відбулася за 2,5 місяця після інавгурації американського президента. 2 квітня під час розмови Байден підтвердив непохитну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України в умовах безперервної агресії Росії на Донбасі та в Криму. 

7 червня відбулася друга розмова між президентами України та США Володимиром Зеленським та Джо Байденом. У Білому домі тоді повідомили, що Джо Байден запросив Володимира Зеленського відвідати Вашингтон “цього літа”. Водночас Зеленський повідомив, що його запрошено “відвідати Білий дім у липні”.

Сповіщаючи про результати телефонної розмови, Україна заявила, що Байден підтримав план членства в НАТО. Згодом цю заяву виправили. 

Теги: Володимир Зеленський, Маркарова, Джо Байден

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