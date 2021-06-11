Мінськ звинуватив Україну в цензурі й тиску на опозиційні ЗМІ через заборону трансляції каналу «Беларусь 24»

Про це йдеться у заяві міністерства.
Зокрема, у міністерстві переконані, що такий вчинок України є “черговим недружнім жестом щодо білоруських ЗМІ”.
“Рішення Національної ради з питань телебачення і радіомовлення демонструє перекручене розуміння українським керівництвом свободи слова і є продовженням кампанії на зачищення інформаційного поля від неугодних ЗМІ”, – зазначається в заяві.
Крім того, у Мінську вважають, що заборону трансляції каналу “Беларусь 24” можна порівняти із санкціями, що були накладені Радою нацбезпеки і оборони на телеканали “112 Україна”, “Zik” і “NewsOne”, які пов’язують з народним депутатом України Віктором Медведчуком. Ці канали у Білорусі вважають “опозиційними”.
Водночас у відомстві заявили, що канал “Беларусь 24” висвітлював “об’єктивну інформацію про події у Білорусі та навколо неї”.
У міністерстві також звинуватили Україну у “численних фактах цензури, тиску і розправи над опозиційними медіа, що стали повсякденним явищем в сьогоднішніх українських реаліях”.
Нагадаємо, що 10 червня телеканал “Беларусь 24” було вилучено з переліку дозволених для ретрансляції в Україні. Підставою для вилучення телеканалу з переліку дозволених для ретрансляції програм стало розміщення в його етері аудіовізуальних творів, заборонених для демонстрування на території України, та фільмів за участю акторів, внесених Міністерством культури та інформаційної політики до переліку осіб, які загрожують національній безпеці нашої держави.
Як відомо, 23 травня білоруська влада підняла винищувач для того, щоб посадити в аеропорту Мінська пасажирський літак сполученням Атени-Вільнюс. Причиною нібито було повідомлення про мінування лайнера. Після приземлення білоруські силовики затримали засновника опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича, який був на борту цього літака. Також була затримана дівчина Протасевича – Софія Сапега.
Увечері 24 травня в інтернет виклали відео, в якому опозиційний журналіст Роман Протасевич розповів на камеру про те, що дає визнавальні свідчення білоруським силовикам.
Дмитро Протасевич, батько затриманого журналіста, тоді заявив, що на відео із “зізнаннями” у його сина зламаний ніс.
Наступного дня Telegram-канал, пов’язаний з білоруською владою, поширив відео, на якому Софія Сапега, дівчина Романа Протасевича, “зізнається” у координуванні роботи ресурсу, який влада Олександра Лукашенка визнала екстремістським.
30 травня Романа Протасевича перевели до СІЗО КДБ у Мінську, де також сидить його дівчина, росіянка Софія Сапега.
Також стало відомо, що за заарештованим опозиційним журналістом в Греції стежили невідомі особи з російськими паспортами.
3 червня Роман Протасевич в “інтерв’ю” провладному ЗМІ ОНТ зробив ряд неоднозначних заяв. На відео можна помітити подряпини на його тілі.
- З середи, 26 травня, припинила авіасполучення з Білоруссю. Крім того, Кабінет Міністрів України заборонив з 29 травня використання повітряного простору нашої країни повітряними суднами, зареєстрованими в Білорусі. Це стало реакцією на інцидент з примусовою посадкою літака Ryanair у Мінську й арештом Романа Протасевича.
- Міністерство закордонних справ України заявило про підготовку пакету санкцій проти білорусів, які підтримують режим невизнаного президента Олександра Лукашенка, але РНБО ще не отримала відповідні документи.