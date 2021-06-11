Мінськ звинуватив Україну в цензурі й тиску на опозиційні ЗМІ через заборону трансляції каналу «Беларусь 24»

Міністерство інформації Білорусі гостро відреагувало на рішення Національної ради з питань телебачення і радіомовлення України щодо припинення трансляції держканалу "Беларусь 24".

Про це йдеться у заяві міністерства.

Зокрема, у міністерстві переконані, що такий вчинок України є “черговим недружнім жестом щодо білоруських ЗМІ”.

“Рішення Національної ради з питань телебачення і радіомовлення демонструє перекручене розуміння українським керівництвом свободи слова і є продовженням кампанії на зачищення інформаційного поля від неугодних ЗМІ”, – зазначається в заяві.

Крім того, у Мінську вважають, що заборону трансляції каналу “Беларусь 24” можна порівняти із санкціями, що були накладені Радою нацбезпеки і оборони на телеканали “112 Україна”, “Zik” і “NewsOne”, які пов’язують з народним депутатом України Віктором Медведчуком. Ці канали у Білорусі вважають “опозиційними”.

Водночас у відомстві заявили, що канал “Беларусь 24” висвітлював “об’єктивну інформацію про події у Білорусі та навколо неї”.

У міністерстві також звинуватили Україну у “численних фактах цензури, тиску і розправи над опозиційними медіа, що стали повсякденним явищем в сьогоднішніх українських реаліях”.

Нагадаємо, що 10 червня телеканал “Беларусь 24” було вилучено з переліку дозволених для ретрансляції в Україні. Підставою для вилучення телеканалу з переліку дозволених для ретрансляції програм стало розміщення в його етері аудіовізуальних творів, заборонених для демонстрування на території України, та фільмів за участю акторів, внесених Міністерством культури та інформаційної політики до переліку осіб, які загрожують національній безпеці нашої держави.