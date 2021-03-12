Про це повідомляє експертна організація StateWatch із посиланням на відповідь заступниці міністра охорони здоров’я Світлани Шаталової.
Йдеться про можливість оприлюднити інформацію про дату виробництва та строк придатності вказаної вакцини проти COVID-19.
“Відповідно до вимог виробників, підписані договори про нерозголошення і конфіденційність, ініційовані цими компаніями, тому результати перемовин не можуть розголошуватись”, – зазначили у МОЗ.
У відомстві уточнили, що мова йде про світові топ-компанії з бездоганною репутацією, які виготовляють вакцини проти коронавірусу.
Крім того, МОЗ запевнило у листі, що на момент відповіді на запит StateWatch Crown Agents ще не відповіла на звернення міністерства.
Раніше з’явилася інформація, що МОЗ видало наказ, згідно з яким медичній вертикалі в регіонах забороняється поширювати будь-яку інформацію про виробників та постачальників вакцини проти COVID-19, а також про її вартість.
Згодом Світлана Шаталова підтвердила це на брифінгу. За її словами, МОЗ не може розголошувати дані про вартість вакцини проти коронавірусу COVID-19, її виробників і постачальників на вимогу виробника. А розголошення може призвести до штрафів і навіть розірвання контракту.
Шаталова уточнила, що така вимога “зумовлена положеннями угоди, укладеної між МОЗ та спеціалізованою міжнародною організацією Crown Agents, яка уповноважена здійснювати закупівлі вакцини”.
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