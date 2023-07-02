Росіяни все частіше вдаються до ядерного шантажу та розглядають сценарій теракту на Запорізькій АЕС. У разі реалізації окупантами терористичного акту, необхідно орієнтуватися на вказівки з офіційних джерел у кожному конкретному регіоні. Водночас є кілька кроків, які допоможуть підготувати безпечне середовище для себе та домашніх тварин.

Джерело: UAnimals

Всеукраїнський гуманістичний рух, який бореться за права тварин, запитав поради у ветеринарки Діани Василькової.

Підготуйте запас герметично запакованих:

їжі для улюбленця (сухий чи вологий корм, консерви, заморожені продукти), ласощі;

питної води у пляшках;

ліків для тварини, якщо вони їй потрібні у звичайному житті;

пластикові миски;

засобі гігієни: вологі серветки, одноразові пелюшки, запасний невеликий туалет та наповнювач, мило, шампунь для тварин;

іграшки.

Перші кроки у разі небезпеки

Так, якщо на момент ядерного вибуху чи аварії на АЕС ви були в приміщенні, залишайтеся там і надалі разом із тваринами.

У разі, якщо ви прийшли додому з вулиці, зніміть свій одяг та покладіть у поліетиленовий пакет, не торкайтеся тварин, поки не помиєтесь з милом та не вимиєте волосся.

Якщо ви були на вулиці разом із твариною, помийте й себе, і її.

У випадку, коли такої змоги немає, протріть тварину вологими серветками.

Тоді як всі речі та брудні серветки потрібно скласти в герметичний пакет та тримати якомога далі від себе та тварин.

Убезпечте місце, де перебуваєте ви та тварини

У перші хвилини після оголошення небезпеки потрібно щільно зачинити всі вікна та двері.

Стежте за новинами щодо безпеки водопровідної води, краще використовувати бутильовану воду.

Кипʼятіння не позбавляє від радіоактивних речовин.

Годувати тварин можна тільки їжею та водою з запасів

Якщо вони зберігались не у шафі або холодильнику, перед відкриттям протріть герметичний пакет/контейнер вологими серветками чи мокрою ганчіркою.

Туалет

Замініть старий котячий лоток на новий, а собакам постеліть нові пелюшки.

48 годин не можна полишати укриття, тому спробуйте підстилати пелюшки дорослій собаці, якщо вона звикла ходити на вулицю.

Йодид калію

Фахівчиня наголосила, що заздалегідь вживати йодид калію самому та давати тваринам – небезпечно для здоров’я.

Водночас існує мінімальна добова норма для домашніх тварин (собак, котів), яку безпечно давати одноразово на випадок, якщо буде потреба.

Йодид калію слід давати з їжею:

1 пігулка 125 мг на 60 кг ваги

3/4 пігулки 93,75 мг на 40 кг ваги

1/2 пігулки 62,5 мг на 30 кг ваги

1/4 пігулки 31,25 мг на 20 кг ваги

1/4 таблетку розвести на у 15 мл води

1 мл такого розчину давати на 1 кг ваги

Одначе, давати йодид калію необхідно лише за вказівкою місцевої влади, якщо буде необхідність.

Зауважимо, у міжвідомчому кризовому штабі підбили підсумки дводенних масштабних навчань екстрених служб для подолання наслідків можливого теракту на окупованій російськими загарбниками Запорізькій АЕС.

Що передувало?

18 червня президент України Володимир Зеленський висловив переконання, що Росія має на меті підірвати Запорізьку атомну електростанцію (АЕС), яку захопила й контролює.

“Росія хоче підірвати ЗАЕС. Тому що, так само як і з дамбою (Каховської ГЕС – ред.), вони не зацікавлені в безпеці в Україні. Вони прагнуть постійної дестабілізації у цьому питанні і хочуть, щоб світ схиляв Україну до потрібного їм варіанту припинення конфлікту”, – відзначив Зеленський.

Вже 22 червня Зеленський заявив, що розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на Запорізькій атомній станції. Ворог для інциденту з викидом радіації все підготував.

Також в інтерв’ю британському виданню начальник ГУ ГУР МО генерал-майор Кирило Буданов зазначив, що терористична РФ завершила підготовку до теракту на Запорізькій атомній електростанції.

Водночас фахівці Інституту вивчення війни допускають, що РФ зумисне сигналізує про можливість диверсії на ЗАЕС, аби змусити Україну відмовитись від контрнаступу.

Також попри занепокоєння української влади, США не бачать ознак того, що РФ готова здійснити підрив ЗАЕС.

За останніми даними української розвідки, окупаційний контингент поступово залишає територію Запорізької атомної електростанції.