Про це повідомили у 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу.

“З сумом повідомляємо, що вчора при несенні служби о 15.15 на взводному опорному пункті від ворожої кулі загинув лейтенант Юрій Олександрович Михайлов. Непоправна втрата для країни, для армії, для родини, друзів та побратимів”, – йдеться у повідомленні.

За словами побратимів по службі, Юрій гідно і відповідально ніс службу, був добрим і надійним товаришем, справжнім патріотом України та мав багато планів на майбутнє.

“Командування та особовий склад 28-ї ОМБр висловлюють глибоке почуття скорботи родині бійця, який віддав своє життя, захищаючи державний суверенітет та територіальну цілісність України. Не забудемо, не пробачимо! Вічна пам’ять та слава загиблим Героям”, – додали у 28 ОМБр.

У неділю, 22 серпня, збройні формування Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню в результаті ворожих обстрілів один український військовий загинув.

Стягнення російських військ і загострення на Донбасі

Як відомо, з 00:01 27 липня 2020 року на лінії зіткнення на Донбасі має тривати режим повного і всеосяжного припинення вогню. Однак російські окупанти регулярно порушують ці домовленості.

З січня по 8 квітня, за словами президента Володимира Зеленського, загинули 26 українських військових. Президент визнавав, що після введення санкцій проти Віктора Медведчука і телеканалів, які з ним пов’язують, спостерігається загострення на Донбасі.

За час дії режиму припинення вогню (з липня 2020 року по травень 2021 року) внаслідок обстрілів з боку незаконних збройних формувань РФ було поранено понад 100 українських захисників, понад 30 — вбито.

1 квітня Головне управління розвідки Міністерства оборони України поінформувало, що Російська Федерація готова до широкомасштабних провокацій на Донбасі, в тому числі до просування своїх військ углиб території України.

Перед цим начальник Генерального штабу, головнокомандувач Збройними силами України Руслан Хомчак повідомив, що Росія нарощує війська поблизу державного кордону України (зокрема і під виглядом підготовки до навчань “Захід-2021”, котрі проводитимуться спільно з Білоруссю у вересні).

2 квітня президент США Джо Байден та президент України Володимир Зеленський провели першу телефонну розмову. Байден підтвердив непохитну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України в умовах безперервної агресії Росії на Донбасі та в Криму.

20 квітня стало відомо, що Росія продовжувала стягувати до тимчасово анексованого Криму та кордону з Україною більше військової техніки, про що свідчать нові супутникові знімки.

22 квітня міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив про завершення “перевірки військ”, під приводом якої РФ стягнула військові сили до кордонів України та в окупований Крим.

18 травня головнокомандувач ЗСУ Хомчак заявив, що попри заяви про відведення військ, Російська Федерація продовжує утримувати близько 80 тисяч військових на ділянках вдовж кордону з Україною.