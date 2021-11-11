На території Львівської області заборонять здійснювати перевезення пасажирів у внутрішньообласному сполученні, якщо вони не щеплені проти коронавірусу або не зробили ПЛР-тест.

Таке рішення ухвалила обласна комісія ТЕБ і НС, інформує Львівська облдержадміністрація.

Як відомо, з 21 жовтня міжрегіональні перевезення у регіонах із жовтим, помаранчевим чи червоним рівнем епідбезпеки дозволені лише пасажирам із негативним результатом тесту на коронавірус або сертифікатом вакцинації (це не стосується неповнолітніх). Водночас аналогічних правил у міському та внутрішньообласному транспорті уряд не впроваджував.

Однак влада Львівської області вирішила з 22 листопада заборонять здійснювати перевезення пасажирів (окрім осіб, які не досягли 18 років) автомобільним та залізничним транспортом у внутрішньообласному сполученні, якщо у них немає при собі таких документів: