Таке рішення ухвалила обласна комісія ТЕБ і НС, інформує Львівська облдержадміністрація.

Як відомо, з 21 жовтня міжрегіональні перевезення у регіонах із жовтим, помаранчевим чи червоним рівнем епідбезпеки дозволені  лише пасажирам із негативним результатом тесту на коронавірус або сертифікатом вакцинації (це не стосується неповнолітніх). Водночас аналогічних правил у міському та внутрішньообласному транспорті уряд не впроваджував.

Однак влада Львівської області вирішила з 22 листопада заборонять здійснювати перевезення пасажирів (окрім осіб, які не досягли 18 років) автомобільним та залізничним транспортом у внутрішньообласному сполученні, якщо у них немає при собі таких документів:

  • негативний результат тесту на COVID-19 (методом полімеразної ланцюгової реакції або експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2), зроблений не пізніше, ніж за 72 години до дня поїздки;
  • документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації вакциною, яка дозволена Всесвітньою організацією охорони здоров’я;
  • міжнародний, внутрішній чи іноземний сертифікат, що підтверджує вакцинацію першою дозою вакцини (жовтий сертифікат) чи другою дозою (зелений сертифікат);
  • свідоцтво, яке підтверджує, що людина одужала від зазначеної хвороби.

Отримати ці документи можна за допомогою порталу “Дія”.

Ці обмеження не стосуватимуться випадків, якщо в автомобілі знаходиться менш як 5 осіб старше 14 років, якщо це службовий транспорт підприємств, закладів та установ (зайняті тільки сидячі місця, поліція сповіщена про таке перевезення). Також правила не поширюватимуться на пасажирів міжнародних автомобільних рейсів.