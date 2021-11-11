Таке рішення ухвалила обласна комісія ТЕБ і НС, інформує Львівська облдержадміністрація.
Як відомо, з 21 жовтня міжрегіональні перевезення у регіонах із жовтим, помаранчевим чи червоним рівнем епідбезпеки дозволені лише пасажирам із негативним результатом тесту на коронавірус або сертифікатом вакцинації (це не стосується неповнолітніх). Водночас аналогічних правил у міському та внутрішньообласному транспорті уряд не впроваджував.
Однак влада Львівської області вирішила з 22 листопада заборонять здійснювати перевезення пасажирів (окрім осіб, які не досягли 18 років) автомобільним та залізничним транспортом у внутрішньообласному сполученні, якщо у них немає при собі таких документів:
- негативний результат тесту на COVID-19 (методом полімеразної ланцюгової реакції або експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2), зроблений не пізніше, ніж за 72 години до дня поїздки;
- документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації вакциною, яка дозволена Всесвітньою організацією охорони здоров’я;
- міжнародний, внутрішній чи іноземний сертифікат, що підтверджує вакцинацію першою дозою вакцини (жовтий сертифікат) чи другою дозою (зелений сертифікат);
- свідоцтво, яке підтверджує, що людина одужала від зазначеної хвороби.
Отримати ці документи можна за допомогою порталу “Дія”.
Ці обмеження не стосуватимуться випадків, якщо в автомобілі знаходиться менш як 5 осіб старше 14 років, якщо це службовий транспорт підприємств, закладів та установ (зайняті тільки сидячі місця, поліція сповіщена про таке перевезення). Також правила не поширюватимуться на пасажирів міжнародних автомобільних рейсів.
- Нагадаємо, з 23 вересня в усіх регіонах України було встановлено жовтий рівень епіднебезпеки. Станом на 4 листопада в червоній зоні опинилося 15 областей України.
- 12 жовтня Уряд установив червоний рівень епідемічної безпеки в Херсонській області через поширення коронавірусної хвороби. 15 жовтня — в Запорізькій, Одеській, Донецькій та Дніпропетровській областях.
- 20 жовтня червоний рівень епідемічної небезпеки встановили у Сумській області. 26 жовтня Рівненська та Миколаївська області перейшли до червоної зони.
- 30 жовтня 2021 року червоний рівень епідемічної небезпеки встановили на території Житомирської, Івано-Франківської, Київської, Луганської, Львівської, Хмельницької та Чернігівської областей.
- З 1 листопада Київ також запровадив суворий карантин. З 8 листопада до червоної зони перейшла Волинська область.