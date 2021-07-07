Наглядова рада «Нафтогазу» не ухвалила рішення про відсторонення Вітренка

Наглядова рада НАК "Нафтогаз України" на позачерговому засіданні не ухвалила рішення про можливе відсторонення голови правління компанії Юрія Вітренка.

Про це повідомила член наглядової ради Наталія Бойко на своїй Facebook-сторінці.

Вона розповіла, що рада ознайомилася з ухвалою Окружного адміністративного суду Києва від 5 липня, якою зупинено дію припису Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) наглядовій раді “Нафтогазу” про припинення контракту з Вітренком.

“За результатами рішень, прийнятих нами під час цих засідань, ми визнаємо той факт, що дію припису НАЗК №31-02/62/21, внесеного 01 липня 2021 року, було зупинено 05 липня 2021 року ухвалою Окружного адміністративного суду м. Києва у справі №640/18576/21 на підставі звернення Вітренка Ю.Ю.”, – написала Бойко.

З огляду на це Наглядова рада висловлює свою глибоку стурбованість триваючою невизначеністю щодо ситуації з призначенням голови правління, “що має визначальний вплив на можливість виконання нами Спільної дорожньої карти, яка була погоджена під переобрання наглядової ради компанії в травні 2021 року”.