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Наглядова рада «Нафтогазу» не ухвалила рішення про відсторонення Вітренка

Наглядова рада НАК "Нафтогаз України" на позачерговому засіданні не ухвалила рішення про можливе відсторонення голови правління компанії Юрія Вітренка.

Середа, 7 липня 2021, 21:52

Про це повідомила член наглядової ради Наталія Бойко на своїй Facebook-сторінці.

Вона розповіла, що рада ознайомилася з ухвалою Окружного адміністративного суду Києва від 5 липня, якою зупинено дію припису Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) наглядовій раді “Нафтогазу” про припинення контракту з Вітренком.

“За результатами рішень, прийнятих нами під час цих засідань, ми визнаємо той факт, що дію припису НАЗК №31-02/62/21, внесеного 01 липня 2021 року, було зупинено 05 липня 2021 року ухвалою Окружного адміністративного суду м. Києва у справі №640/18576/21 на підставі звернення Вітренка Ю.Ю.”, – написала Бойко.

З огляду на це Наглядова рада висловлює свою глибоку стурбованість триваючою невизначеністю щодо ситуації з призначенням голови правління, “що має визначальний вплив на можливість виконання нами Спільної дорожньої карти, яка була погоджена під переобрання наглядової ради компанії в травні 2021 року”.

Окружний адміністративний суд Києва зупинив дію припису Національного агентства з питань запобігання корупції щодо припинення контракту з головою правління НАК “Нафтогаз” Юрія Вітренка.

Це вже другий припис щодо Вітренка, який зупинив ОАСК.

Призначення Вітренка

28 квітня Кабінет Міністрів звільнив голову правління НАК “Нафтогаз України” Андрія Коболєва. Замість нього КМУ призначив Юрія Вітренка новим очільником компанії.

Крім того, Кабінет Міністрів звільнив, а потім перепризначив членів наглядової ради Національної акціонерної компанії “Нафтогаз”. Уряд також оголосив конкурс на посади чотирьох незалежних членів наглядової ради НАК.

У “Нафтогазі” відреагували на рішення звільнити керівництво та голову правління Андрія Коболєва, призначивши на цю посаду Юрія Вітренка. У компанії назвали такі перестановки “юридичною маніпуляцією” та “наругою”. Члени наглядової ради “Нафтогазу” подали письмові повідомлення про дострокове припинення своїх повноважень.

Згодом Кабінет Міністрів переобрав 5 членів наглядової ради “Нафтогазу” терміном до року.

Посли країн “Великої сімки” та Державний департамент США прокоментували звільнення Андрія Коболєва, нагадавши про необхідність “поваги до корпоративного управління, прозорості та доброчесності”.

Сам Андрій Коболєв мав намір оскаржувати рішення Уряду про його звільнення з посади голови правління “Нафтогазу”. Він вважає причиною свого звільнення накопичені на рахунках компанії 2 млрд доларів вільних грошових коштів.

Юрій Вітренко ж розповів, що його повернення до “Нафтогазу” на посаді голови правління ініціювали прем’єр Денис Шмигаль та президент Володимир Зеленський через те, що призначити його міністром на віцепрем’єром не вдалося.

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що остання зміна керівництва НАК “Нафтогаз” є поганим сигналом і може потенційно завдати шкоди міжнародному іміджу України.

Реакція НАЗК

Як відомо, НАЗК раніше винесло припис, згідно з яким розпорядження Кабміну про призначення нового голови правління НАК “Нафтогаз” Юрія Вітренка та контракт з ним є незаконними.

Відтак, голова НАЗК Олександр Новіков вніс до Кабміну припис про усунення порушень. Він вимагав скасувати незаконне розпорядження уряду про призначення Вітренка, а також розірвати з ним контракт.

Зокрема, очільник НАЗК пояснив, що відповідно до закону, протягом року після звільнення з публічної служби людина не повинна брати участь у керівництві організаціями, на які вона могла впливати, коли працювала на державу. Це обмеження діє незалежно від того, скільки особа працювала на посаді до звільнення.

Новий голова правління “Нафтогазу” Юрій Вітренко з 21 грудня 2020 року до 28 квітня 2021 року працював виконувачем обов’язки міністра енергетики. Також він системно брав участь у підготовці рішень щодо діяльності “Нафтогазу”. Згідно з законодавством, Вітренко мав право зайняти цю посаду лише з кінця квітня 2022 року.

В НАЗК наголошують, що порушення є підставою для припинення договору колишнього публічного службовця з організацією.

Водночас у Міністерстві юстиції не згодні з аргументацією та звинуваченнями НАЗК.

Очільник відомства Денис Малюська заявив, що оскаржить в суді припис Нацагенства з питань запобігання корупції.

У відповідь прем’єр-міністр Денис Шмигаль оскаржив в ОАСК цей припис НАЗК.

  • 18 червня стало відомо, що ОАСК зупинив дію припису НАЗК до набрання законної сили рішенням за позовом Шмигаля до Нацагенства.
Теги: Вітренко Юрій, НАЗК, Нафтогаз України

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