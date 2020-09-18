Народний депутат Олександр Юрченко, навколо якого розгорівся корупційний скандал, не прийшов сьогодні до Вищого антикорупційного суду, де йому повинні були обрати запобіжний захід.

Про це поінформували в пресслужбі ВАКС.

Причиною неявки був названий “контакт із хворим на коронавірус COVID-19”.

“У п’ятницю, 18 вересня, Вищий антикорупційний суд відклав розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу народному депутатові, якого підозрюють в отриманні неправомірної вигоди. Засідання не відбулося через неявку підозрюваного. Причина – контакт підозрюваного із особою, хворою на COVID-19, та подання прокурором доповнення до клопотання”, – йдеться в повідомленні.

У пресслужбі уточнили, що захист надав суду документи, згідно з якими сьогодні Юрченко здав ПЛР-тест на COVID-19.

Засідання відкладено на 15:00 понеділка, 21 вересня.

Як відомо, 13 вересня нардеп Гео Лерос зробив чергову гучну заяву – він повідомив, що проти його вже колишнього колеги по фракції Олександра Юрченка проводяться слідчі дії НАБУ за лобіювання інтересів по законопроєкту про відходи. Лерос стверджував, що НАБУ нібито затримало на хабарі помічника депутата Юрченка, який взяв перші 13 тисяч з 200 тисяч доларів, які передбачались за законопроєкт, пов’язаний з побутовими відходами. Ні Офіс генпрокурора, ні НАБУ спочатку жодним чином не відреагували на слова депутата.

Згодом голова фракції “Слуги народу” Давид Арахамія повідомив, що Юрченко має намір вийти з фракції до тих пір, поки не доведе свою невинуватість у справі щодо отримання хабаря його “довіреною особою”.

15 вересня Національне антикорупційне бюро України опублікувало відеоматеріали, де довірена особа нардепа Юрченка домовляється з детективом НАБУ про хабар в 200 000 доларів за внесення правок по зеленому тарифу в законопроєкт про управління відходами.

На відео також присутній і Юрченко, який говорить про “плюшки”, які він хоче отримати за роботу.

17 вересня прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомив нардепу Юрченку про підозру в отриманні неправомірної вигоди з використанням законних повноважень і обов’язків.

Дії народного обранця кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 і ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 КК України (одержання неправомірної вигоди у великому розмірі, а також підбурювання до надання неправомірної вигоди посадовій особі, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб).