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«Настав час ясності стосовно членства в НАТО» – Кулеба провів розмову зі Столтенбергом

29 червня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Глава МЗС закликав надати чітке розуміння відносно шляху України до вступу в Альянс.

Четвер, 29 червня 2023, 22:38
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Джерело: Дмитро Кулеба/Twitter

Міністр висловив вдячність главі НАТО за його зусилля та підтримку України.

Під час нашої сьогоднішньої телефонної розмови я подякував Єнсу Столтенбергу за його зусилля зробити саміт НАТО у Вільнюсі успішним. Україна продовжує активно працювати з усіма союзниками по НАТО, переконуючи їх, що настав час ясності щодо членства України в Альянсі”, – мовиться в дописі.

Нагадаємо, 22 червня Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію стосовно політичних наслідків агресії РФ проти України.

За інформацією ЗМІ, президент США Джо Байден підтримує ідею спрощеного вступу України до НАТО – тобто, без ПДЧ – після завершення російсько-української війни.

Також стало відомо раніше, що Франція має намір підтримати членство України в Північноатлантичному альянсі, адже такий крок допоможе запобігти новій збройній агресії з боку Російської Федерації.

Окрім цього, міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі зазначив, що Сполучене Королівство “повністю підтримає”, якщо Україна зможе пройти через спрощену процедуру вступу до НАТО.

Також стало відомо, що лідери країни ЄС можуть дозволити направити військові місії в Україну – за відповідних обставин і за умови, що такий крок погодять усі члени блоку.

 

Теги: Кулеба, МЗС, НАТО, обговорення, Столтенберг, телефонна розмова, членство в НАТО

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