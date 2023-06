«Настав час ясності стосовно членства в НАТО» – Кулеба провів розмову зі Столтенбергом

Джерело: Дмитро Кулеба/Twitter

Міністр висловив вдячність главі НАТО за його зусилля та підтримку України.

During our call today, I commended @JensStoltenberg for his efforts to make the NATO summit in Vilnius a success. Ukraine continues to work actively with all NATO allies to convince them that the time for clarity on Ukraine’s membership in the Alliance has come.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 29, 2023