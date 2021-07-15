Національне агентство з питань запобігання корупції звернулося до суду з вимогою припинення контракту між НАК "Нафтогаз України" та головою правління компанії Юрієм Вітренком.

Про це повідомили у пресслужбі НАЗК.

У четвер, 15 липня, НАЗК подало до Шевченківського райсуду Києва позов щодо припинення трудового договору “Нафтогазу” з головою правління компанії Юрієм Вітренком.

У НАЗК запевняють, що звільнення могло відбутися і без рішення суду, хоча в компанії та уряді наголошували на потребі в позові від агентства.

“Головна мета НАЗК — забезпечити виконання Закону “Про запобігання корупції” та доброчесність у публічній службі. І НАЗК, і все суспільство бачить, що у справі з призначенням керівника “Нафтогазу” ні Кабміном, ні наглядовою радою товариства закон не виконується. Саме тому НАЗК звертається до суду для припинення незаконного трудового договору з головою правління товариства”, — заявив очільник агентства Олександр Новіков.

Крім того, в НАЗК переконують, що повноваження щодо припинення контракту належать виключно наглядовій раді компанії.

“НАЗК відправило лист голові наглядової ради НАК “Нафтогаз України” Клер Споттісвуд, у якому роз’яснило, як саме наглядова рада зобов’язана усунути порушення закону”, — йдеться в повідомленні.

На переконання НАЗК, не припиняючи контракт з Вітренком наглядова рада діє всупереч керівним принципам Організації економічного співробітництва та розвитку щодо корпоративного врядування на підприємствах державної форми власності.

НАЗК проти Вітренка

15 червня голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков у своєму приписі заявив, що розпорядження Кабміну про призначення нового голови правління НАК “Нафтогаз” Юрія Вітренка та контракт з ним є незаконними.

Новіков вніс до Кабміну припис про усунення порушень із вимогою скасувати розпорядження про призначення Вітренка, а також розірвати з ним контракт.

Очільник НАЗК пояснив, що, відповідно до закону, протягом року після звільнення з публічної служби людина не повинна брати участь у керівництві організаціями, на які вона могла впливати, коли працювала на державу. Це обмеження діє незалежно від того, скільки особа працювала на посаді до звільнення.

Вітренко з 21 грудня 2020 року до 28 квітня 2021 року працював виконувачем обов’язків міністра енергетики. Також він системно брав участь у підготовці рішень щодо діяльності “Нафтогазу”. Згідно з законодавством, Вітренко мав право зайняти цю посаду лише з кінця квітня 2022 року.

У Міністерстві юстиції не були згодні з аргументацією та звинуваченнями НАЗК. Очільник відомства Денис Малюська заявив, що оскаржить в суді припис НАЗК.