«Необґрунтований вирок». Львівська облрада звернулася до Зеленського через вирок Стерненку

Львівська обласна рада сьогодні, 23 лютого, ухвалила звернення до президента України, Генерального прокурора України, Верховної Ради України та Уповноваженої Верховної Ради України з прав людини щодо обвинувального вироку у справі одеського активіста та блогера Сергія Стерненка.

Про це повідомляє пресслужба облради.

Депутати заявили, що вони стурбовані обвинувальним вироком у справі Стерненка, а сам вирок назвали “несправедливим та необґрунтованим”.

“Обвинувальний акт базувався на свідченнях керівника Одеського відділення проросійської партії “Родіна” Сергія Щербича. Це чергова демонстрація того, що судова система в Україні перетворилася на знаряддя тиску та усунення незручних для влади людей”, — йдеться в зверненні.

Депутати зазначили, що справа Стерненка “впродовж кількох років була тестом для влади на спроможність провести чесне, неупереджене, відкрите та переконливе для громадськості розслідування”.

“Ми сподіваємося на відновлення справедливості під час розгляду апеляції. І наполягаємо, що проблему потрібно вирішувати системно – лише реформа судової системи дозволить відновити справедливість і довіру людей до суддів. З огляду на вищезазначене, вимагаємо забезпечити об’єктивний та неупереджений розгляд справи Сергія Стерненка апеляційною інстанцією, а також негайного напрацювання та впровадження судової реформи в Україні”, – підкреслили депутати Львівської облради.

Сьогодні Приморський районний суд Одеси визнав винним одеського активіста Сергія Стерненка у справі за обвинуваченням у викраденні людини. Його позбавили волі на сім років і три місяці з конфіскацією 1/2 майна. У зв’язку із цим #Букви розповіли, що відомо про Стерненка та відкриті проти нього справи.

В залі Приморського районного суду Одеси активіст Сергій Стерненко зателефонував президенту Володимиру Зеленському і “подякував” за вирок.

Сьогодні, 23 лютого, активістів, що прийшли підтримати Сергія Стерненка, розлютив вирок – під судом лунали вибухи петард та сталися сутички.