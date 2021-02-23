«Необґрунтований вирок». Львівська облрада звернулася до Зеленського через вирок Стерненку

Про це повідомляє пресслужба облради.
Депутати заявили, що вони стурбовані обвинувальним вироком у справі Стерненка, а сам вирок назвали “несправедливим та необґрунтованим”.
“Обвинувальний акт базувався на свідченнях керівника Одеського відділення проросійської партії “Родіна” Сергія Щербича. Це чергова демонстрація того, що судова система в Україні перетворилася на знаряддя тиску та усунення незручних для влади людей”, — йдеться в зверненні.
Депутати зазначили, що справа Стерненка “впродовж кількох років була тестом для влади на спроможність провести чесне, неупереджене, відкрите та переконливе для громадськості розслідування”.
“Ми сподіваємося на відновлення справедливості під час розгляду апеляції. І наполягаємо, що проблему потрібно вирішувати системно – лише реформа судової системи дозволить відновити справедливість і довіру людей до суддів. З огляду на вищезазначене, вимагаємо забезпечити об’єктивний та неупереджений розгляд справи Сергія Стерненка апеляційною інстанцією, а також негайного напрацювання та впровадження судової реформи в Україні”, – підкреслили депутати Львівської облради.
Сьогодні Приморський районний суд Одеси визнав винним одеського активіста Сергія Стерненка у справі за обвинуваченням у викраденні людини. Його позбавили волі на сім років і три місяці з конфіскацією 1/2 майна. У зв’язку із цим #Букви розповіли, що відомо про Стерненка та відкриті проти нього справи.
В залі Приморського районного суду Одеси активіст Сергій Стерненко зателефонував президенту Володимиру Зеленському і “подякував” за вирок.
Сьогодні, 23 лютого, активістів, що прийшли підтримати Сергія Стерненка, розлютив вирок – під судом лунали вибухи петард та сталися сутички.
Справа Стерненка
Сергія Стерненка звинувачують у викраденні 24 квітня 2015 року новообраного депутата Комінтернівської районної ради Одеської області Сергія Щербича. Тоді п’ятеро чоловіків викрали його і катували, вимагаючи відмовитися від мандата, який він мав отримати 30 квітня. Після того, як Щербича відпустили, він звернувся до поліції.
Стерненка, який тоді був лідером одеського осередку Правого сектора, і його соратника Руслана Демчука заарештували через півроку за підозрою у викраденні людини.
Пізніше Апеляційний суд випустив активіста під заставу в розмірі 60 тисяч гривень.
Стерненко при цьому стверджує, що справа базується тільки на свідченнях Сергія Щербича.
Також 24 травня 2018 року в Одесі у дворі будинку, де проживає Сергій Стерненко, на нього напали двоє чоловіків. Одного з них Стерненко смертельно поранив ножем у живіт. Другий теж був поранений, але зміг втекти.
25 травня поліція повідомила, що затримала другого нападника. У зв’язку з нападом на Стерненка 25 травня поліція відкрила три кримінальні провадження у ч. 1 ст. 122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження), ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на вбивство) і ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Однак жодного затриманого за цим провадженням немає. #Букви розповідали всю передісторію того, що сталося.
У квітні 2020 року голова Офісу Генпрокурора Ірина Венедіктова заявила, що підозра Стерненку буде в будь-якому разі. До цього ексзаступник генерального прокурора Віктор Трепак заявив, що Венедіктова вимагала повідомити про підозру Стерненку.
11 червня додому до активіста Сергія Стерненка прийшла поліція з постановою про примусовий привід до СБУ. Однак Стерненко сам прийшов до СБУ, де йому повідомили про підозру в умисному вбивстві й незаконному носінні холодної зброї (ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 263 Кримінального Кодексу України) у справі про напад на активіста в травні 2018 року.
Сам активіст неодноразово наголошував, що “не було вбивства, а була необхідна оборона”, а “по ножу є кілька експертиз, які встановлюють, що він не є холодною зброєю”.
У Службі безпеки України детально розповіли про суть підозри Сергію Стерненку.
25 серпня Верховний суд відмовив активісту Сергію Стерненку у скеруванні кримінального провадження для розгляду до суду у Києві. Справу розглядатимуть в Одесі.
31 серпня суд переніс підготовче судове засідання у справі Стерненка.
- 29 вересня Приморський суд скерував Стерненка під нічний домашній арешт.
- 29 січня суд змінив запобіжний захід одеському активістові Сергію Стерненку.