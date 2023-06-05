Охоронець поліклініки Вадим Мошкін, що нині перебуває під вартою через справу про закрите бомбосховище, отримає нову підозру. Чоловіка спільно з його дружиною підозрюють, зокрема у виготовленні та поширенні комуністичної символіки.

Джерело: речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець в етері телемарафону

Речниця прокуратури наголосила, що Мошкін раніше потрапляв під увагу правоохоронних органів.

Нині розслідування справи про зачинене укриття у столиці триває. Прокуратура просила застосувати найсуворіші запобіжні заходи усім чотирьом підозрюваним.

Максимець пояснила, що як встановило слідство, саме охоронець не відчинив двері укриття поліклініки під час повітряної тривоги. Його дії кваліфікували за ч. 3 ст. 135 ККУ — залишення у небезпеці, що спричинило смерть або тяжкі наслідки. Санкція цієї статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Водночас речниця наголосила, мешканці вже неодноразово заявляли про зачинене укриття, тож, за її словами, охоронець, як “спосіб захисту”, визнав провину.

Також вона додала, якщо Мошкін виконував вказівку керівництва, проте замовчує про це під час слідства, — це означає, що охоронець покриває інших осіб.

Одначе, Максимець пояснила, що охоронець потрапив у поле зору правоохоронних органів задовго до трагічних подій 1 червня.

Так, у лютому до прокуратури надійшли матеріали СБУ про діяльність на території Києва групи осіб, що називають себе “громадянами СРСР”, тоді як незалежність України вважають “нікчемною”. До складу організації входив і Мошкін.

Вона зауважила, що особи з об’єднання друкували листівки з комуністичною символікою і розсилали на адреси держорганів та комунальних підприємств листи, в яких заявляли про відмову сплачувати борги за комунальні послуги. Листи друкували на бланках із забороненою комуністичною символікою.

Як повідомляє “Суспільне”, прокуратура готує повідомлення про підозру охоронцю та його дружині, яка також належала до вказаної організації, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 436-1 КК України (виготовлення, поширення комуністичної символіки за попередньою змовою групою осіб).

Нагадаємо, що вночі 1 червня російські війська здійснили ракетний удар по Києву, вони атакували 10 ракетами. Усі вони були знищені силами ППО.

Під час повітряної тривоги 9-річна дівчинка з 34-річною мамою та 33-річна жінка прийшли до укриття у поліклініці Деснянського району, але загинули біля нього. Чоловік однієї з жертв, Ярослав заявив, що після сигналу про повітряну тривогу його дружина разом із дитиною пішли до місцевого укриття, однак воно було зачинене.

Згодом міський голова Києва Віталій Кличко оголосив, що патрульних залучатимуть до контролю роботи укриттів уночі. Зокрема, Кабінет міністрів України під час позачергового засідання затвердив протокольне рішення про перевірку роботи всіх об’єктів цивільного захисту в Україні.

Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко, коментуючи повідомлення про закрите укриття під час ракетної атаки по Києву 1 червня, заявив, що завдання щодо підготовки, облаштування та перевірки роботи укриттів ставилося неодноразово, і невиконання цього завдання наразі розслідують СБУ, прокуратура та Нацполіція.

Своєю чергою, президент України Володимир Зеленський пообіцяв покарання та жорстку реакцію на трагедію, яка сталася 1 червня під час масованої атаки РФ по Києву, коли троє осіб загинули, так і не потрапивши в укриття через те, що воно було зачинене.