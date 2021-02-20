Російські найманці на Донбасі з мінометів обстріляли житлові будинки мирного населення селища Новгородське.

Про це повідомили в пресслужбі операції Об’єднаних сил.

Зазначається, що другий день поспіль, збройні формування Російської Федерації ведуть прицільний обстріл українських позицій з мінометів 120-го калібру, грубо порушуючи раніше досягнуті домовленості. Лише за останню добу окупанти випустили в напрямку наших позицій близько 80 мін зазначеного калібру.

Під мінометний обстріл потрапили не лише позиції, а й будинки місцевих мешканців. Зокрема, сьогодні близько 5 години ранку, внаслідок обстрілу населеного пункту Новгородське було пошкоджено три житлових будинки, лінію електромереж та газопровід. Постраждалих серед цивільного населення немає.

А вже за кілька годин противник здійснив обстріл українських позицій з артилерійських систем 122-го калібру неподалік Південного.

В ООС додали, що в соціальних мережах шириться проросійський контент, що такі дії російсько-окупаційних військ цілком виправдані, оскільки за їхніми даними, українські війська пішли у наступ.

“Офіційно повідомляємо, що підрозділи зі складу операції Об’єднаних сил ніяких наступальних дій не здійснюють, а відкривають вогонь у відповідь лише при безпосередній загрозі життю та здоров’ю наших військовослужбовців і неухильно дотримуються домовленостей, досягнутих в рамках Тристоронньої контактної групи 22 липня 2020 року. Таким чином, російсько-пропагандистські канали вчергове умисно поширюють неправдиву інформацію, аби дискредитувати українських воїнів та уникнути відповідальності за скоєні злочини”, – наголосили в пресслужбі.

Ситуація на Донбасі

Як відомо, з 00:01 27 липня 2020 року на лінії зіткнення на Донбасі має дотримуватися режим повного та всеосяжного припинення вогню. Однак російські окупанти регулярно порушують ці домовленості.

Зокрема, 11 січня на Донбасі в районі населеного пункту Піски внаслідок обстрілу загинув військовий ЗСУ.

20 січня, російсько-окупаційні війська поранили українського військовослужбовця в районі Старогнатівки.

21 січня російський снайпер у зоні проведення Операції об’єднаних сил застрелив українського військового.

25 і 26 січня проросійські бойовики на Донбасі обстріляли позиції українських військових. Внаслідок інциденту було поранено українських бійців.

2 лютого в районі населеного пункту Торецьк снайпер бойовиків смертельно поранив військовослужбовця Збройних сил України.

6 лютого в районі населеного пункту Мар’їнка Донецької області під час висування на позиції троє українських військовослужбовців підірвалися на невідомому вибуховому пристрої. Від отриманих поранень двоє захисників загинули.

11 лютого бойовики обстріляли українські позиції з кулемета в районі Новомихайлівки на Донбасі, один український військовий загинув.

12 лютого поблизу Павлополя, український військовий підірвався на невідомому вибуховому пристрої.

14 лютого поблизу Новолуганського в результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої загинули троє військових ЗСУ.