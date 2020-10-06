Про це йдеться у звіті організації.

Експерти ОЗХЗ виявили в крові й сечі політика біомаркери інгібітору холінестерази зі структурними характеристиками, як у речовин, які належать до групи “Новачок”. Проте в організації уточнили, що виявлена речовина не вважається забороненою.

“Виявлений інгібітор холінестерази не міститься в переліку Додатка з хімічних речовин до Конвенції”, – повідомили в ОЗХЗ.

Також там зазначили, що результати аналізу ОЗХЗ підтверджують дані, про які раніше повідомляли лабораторії Німеччини, Швеції та Франції.

Нагадаємо, 20 серпня Олексію Навальному стало погано під час перельоту з Томська в Москву. Опозиціонер впав у кому і був екстрено ушпиталений в Омську. Через два дні його евакуювали до Берліна в несвідомому стані.

2 вересня уряд Німеччини повідомив, що Навального отруїли нервово-паралітичною речовиною з групи “Новачок”. Сліди отрути виявила в організмі опозиціонера лабораторія Бундесверу. Отруєння підтвердили дві незалежні лабораторії Франції та Швеції.

7 вересня лікарі вивели Навального з медичної коми. А 14 вересня стало відомо, що його відключили від апарату штучної вентиляції легенів. Політик був спроможний самостійно встати з ліжка.