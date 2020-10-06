Про це йдеться у звіті організації.
Експерти ОЗХЗ виявили в крові й сечі політика біомаркери інгібітору холінестерази зі структурними характеристиками, як у речовин, які належать до групи “Новачок”. Проте в організації уточнили, що виявлена речовина не вважається забороненою.
“Виявлений інгібітор холінестерази не міститься в переліку Додатка з хімічних речовин до Конвенції”, – повідомили в ОЗХЗ.
Також там зазначили, що результати аналізу ОЗХЗ підтверджують дані, про які раніше повідомляли лабораторії Німеччини, Швеції та Франції.
Нагадаємо, 20 серпня Олексію Навальному стало погано під час перельоту з Томська в Москву. Опозиціонер впав у кому і був екстрено ушпиталений в Омську. Через два дні його евакуювали до Берліна в несвідомому стані.
2 вересня уряд Німеччини повідомив, що Навального отруїли нервово-паралітичною речовиною з групи “Новачок”. Сліди отрути виявила в організмі опозиціонера лабораторія Бундесверу. Отруєння підтвердили дві незалежні лабораторії Франції та Швеції.
7 вересня лікарі вивели Навального з медичної коми. А 14 вересня стало відомо, що його відключили від апарату штучної вентиляції легенів. Політик був спроможний самостійно встати з ліжка.
- У Фонді боротьби з корупцією (ФБК), засновником якого є Олексій Навальний, повідомили, що опозиціонера отруїли ще до приїзду в аеропорт Томська. Пластикову пляшку з-під води зі слідами “Новачка” знайшли в номері готелю Xander.
- Олексій Навальний вимагає від правоохоронців з РФ повернути йому одяг, знятий у лікарні Омська. Він зазначив, що це важливий доказ.
- Депутати Європейського парламенту ухвалили резолюцію, в якій закликали ввести санкції проти російських чиновників через отруєння опозиціонера Олексія Навального.
- Президент Росії Володимир Путін припустив, що опозиційний політик Олексій Навальний міг самостійно прийняти токсин з групи “Новачок”, що призвело до коми.