Паніка і хаос: З’явилися відео втечі військових і цивільних з аеропорту Кабула

Тисячі людей намагаються всіма способами вибратися з Афганістану взагалі і поступово займаного талібами Кабула.

Відео опубліковані в Twitter-акаунтах іноземних ЗМІ.

Дороги в Кабулі були заповнені автомобілями, велася екстрена евакуація посольств західних країн. Пізніше почали з’явилися повідомлення про обстріл аеропорту, де зараз знаходяться тисячі людей.

Комерційні рейси польоти в Кабул вже припинили і евакуюватися можна лише на військових бортах.

After speaking to some helpful people they have managed to that it may be a Middle Eastern C-17 with a section taken out to the roundel. With some highlighting it as a UAE C-17 https://t.co/Bkh17BE6tc — Intel Air & Sea (@air_intel) August 15, 2021

У соцмережах зʼявилося відео, на якому, імовірно, знята посадка на рейс в аеропорту Кабулу людей, які бажають покинути Афганістан.

NOW – Chaos at #Kabul airport: Hundreds want to leave Afghanistan and are panicking. Gunshots can be heard.pic.twitter.com/JW1jHRgcIq — Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) August 15, 2021

У натовпі людей, які намагаються втекти з Афганістану, можна побачити багато жінок та дітей.

Lots of women and children in this crowd of Afghans at the Kabul airport trying to flee Afghanistan.#Kabul #Afghanistan pic.twitter.com/afM7m3RY0Q — Mohamad Rasheed محمد رشيد (@mohmad_rasheed) August 15, 2021

Безпеку в аеропорту Афганістану поки забезпечують допомагають евакуації американські військові, а також німецький спецназ.

Президент Афганістану Ашраф Гані покинув країну після того, як таліби увійшли в Кабул. Чиновник в уряді президента Афганістану Саджад Нурістані повідомив, що Гані подав у відставку. Після цього він попрямував в аеропорт Кабулу й вилетів до Таджикистану.