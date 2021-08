Паніка і хаос: З’явилися відео втечі військових і цивільних з аеропорту Кабула

Відео опубліковані в Twitter-акаунтах іноземних ЗМІ.

Дороги в Кабулі були заповнені автомобілями, велася екстрена евакуація посольств західних країн. Пізніше почали з’явилися повідомлення про обстріл аеропорту, де зараз знаходяться тисячі людей.

Комерційні рейси польоти в Кабул вже припинили і евакуюватися можна лише на військових бортах.

After speaking to some helpful people they have managed to that it may be a Middle Eastern C-17 with a section taken out to the roundel. With some highlighting it as a UAE C-17 https://t.co/Bkh17BE6tc

