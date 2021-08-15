Паніка і хаос: З’явилися відео втечі військових і цивільних з аеропорту Кабула

Відео опубліковані в Twitter-акаунтах іноземних ЗМІ.
Дороги в Кабулі були заповнені автомобілями, велася екстрена евакуація посольств західних країн. Пізніше почали з’явилися повідомлення про обстріл аеропорту, де зараз знаходяться тисячі людей.
Комерційні рейси польоти в Кабул вже припинили і евакуюватися можна лише на військових бортах.
After speaking to some helpful people they have managed to that it may be a Middle Eastern C-17 with a section taken out to the roundel. With some highlighting it as a UAE C-17 https://t.co/Bkh17BE6tc
— Intel Air & Sea (@air_intel) August 15, 2021
У соцмережах зʼявилося відео, на якому, імовірно, знята посадка на рейс в аеропорту Кабулу людей, які бажають покинути Афганістан.
NOW – Chaos at #Kabul airport: Hundreds want to leave Afghanistan and are panicking. Gunshots can be heard.pic.twitter.com/JW1jHRgcIq
— Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) August 15, 2021
У натовпі людей, які намагаються втекти з Афганістану, можна побачити багато жінок та дітей.
Lots of women and children in this crowd of Afghans at the Kabul airport trying to flee Afghanistan.#Kabul #Afghanistan pic.twitter.com/afM7m3RY0Q
— Mohamad Rasheed محمد رشيد (@mohmad_rasheed) August 15, 2021
Безпеку в аеропорту Афганістану поки забезпечують допомагають евакуації американські військові, а також німецький спецназ.
Президент Афганістану Ашраф Гані покинув країну після того, як таліби увійшли в Кабул. Чиновник в уряді президента Афганістану Саджад Нурістані повідомив, що Гані подав у відставку. Після цього він попрямував в аеропорт Кабулу й вилетів до Таджикистану.
Бойовики Талібану заявили, що контролюють 100% території Афганістану. Тоді вони погодилися на перехідний уряд, який мав очолити колишній міністр внутрішніх справ Алі Ахмад Джалалі.
Раніше бойовики “Талібану” почали звільняти в’язнів з найбільшої в Афганістані в’язниці Пул-е-Чархі, що заходиться у Кабулі. Зазначається, що таліби увійшли на територію в’язниці, взяли її під свій контроль та почали звільняти в’язнів. Вони масово виходять на свободу у піднесеному настрої.
Додамо, що “Талібан” наразі утримує всі прикордонні переходи Афганістану. Відтак аеропорт Кабула залишається єдиним шляхом втечі з країни.
Нагадаємо що сьогодні, 15 серпня, бойовики ісламістського угруповання “Талібан” увійшли до столиці Афганістану Кабула.
У твіті афганського президентського палацу говорилося, що стрілянина була чутна в декількох точках навколо Кабула, але що сили безпеки в координації з міжнародними партнерами контролювали місто.
Сьогодні ж бойовики без бою захопили ключове місто на сході Афганістану – Джелалабад.
14 серпня таліби захопили четверте за величиною місто в Афганістані, столицю провінції Балх-Мазарі-Шаріф. Це головний торгово-транспортний вузол на півночі країни.
У суботу, 14 серпня, таліби захопили ще дві столиці провінцій та максимально наблизилися до Кабулу. Наразі під контролем талібів більшість північних, західних та південних районів Афганістану. Захопити таку територію вдалося протягом трьох тижнів активних наступів.
Під контроль талібів на сьогодні потрапила провінція Логар (на південь від Кабулу). Бойовики захопили місцевих чиновників й дійшли до району Чар-Асяю, за 11 кілометрів від Кабулу.
Також бойовикам вдалося захопити адміністративний центр провінції Пактика (кордон з Пакистаном). Раніше бойовики “Талібану” після жорстких боїв захопили друге та третє за чисельністю міста Афганістану – Кандагар і Герат.
Наразі Велика Британія споряджає 600 військовослужбовців для евакуації британців, які перебувають в Афганістані. Президент Афганістану вважає, що їхні військові мають змогу утримувати Кабул та чинити опір талібам, але їм потрібна фінансова підтримка США.
- Раніше американська розвідка стверджувала, що бойовики “Талібану” мають змогу захопити столицю Афганістану, місто Кабул, через 90 днів. 12 серпня стало відомо, що адміністрація президента США Джо Байдена очікує на можливе падіння афганського уряду і захоплення столиці країни — Кабула — за 30 днів.