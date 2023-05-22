Джек Тейшейра, військовослужбовець Національної гвардії ВПС США, якому висунули обвинувачення у публікації низки секретних документів Пентагону у соціальних мережах, залишиться під вартою до суду, дату якого ще не призначено.

Джерело: CNN, посилаючись на заяву федерального судді.

Як повідомляється, адвокати 21-річного Тейшейри просили відпустити його під домашній арешт.

Пояснюючи свій вирок, суддя звернув увагу на “нездорове”, на його переконання, захоплення підозрюваного зброєю та “брак чесності”. Відтак, за його словами, Тейшейра неодноразово не дотримав свого слова.

Своєю чергою, прокурори заявили, що нові докази в урядовому розслідуванні “заперечують зусилля обвинуваченого мінімізувати свою злочинну поведінку та підривають твердження підсудного про те, що йому можна довіряти щодо дотримання встановлених судом умов звільнення”.

Крім того, у прокуратурі додали, що керівництво Джека Тейшейри неодноразово висловлювало йому занепокоєння щодо опрацювання, перегляду та зберігання ним секретної інформації.

Посадовці відзначають, що одна з груп, де він ділився секретною інформацією, налічувала понад 150 користувачів. Серед них була “низка осіб, які стверджували, що проживають в інших країнах” і чиї облікові записи ведуть до іноземних інтернет-адрес.

Довідка. У Twitter та Telegram з’явилися секретні документи із детальним описом планів США і НАТО щодо майбутнього контрнаступу України. Одразу ж після витоку Пентагон розпочав розслідування.

Тоді військові заявили, що опубліковані документи, ймовірно, були дещо змінені в окремих частинах. Зокрема, у документах змінились дані щодо втрат. Так, з українського боку описано вищу кількість полеглих бійців, тоді як з боку РФ – кількість занижено у десять разів. Тому, припускається, що зміни свідчать про спробу дезінформації з боку Росії.

За даними української розвідки, серед “злитих” секретних документів про український контрнаступ присутні сфабриковані Росією цифри з відкритих джерел.

Водночас у Сполучених Штатах вважають, що до витоку секретних американських військових документів щодо підготовки до весняного контрнаступу України причетна Росія.

Деякі офіційні особи США переконані, що організатором “зливу” є хтось зі Сполучених Штатів. Однак, як заявили офіційні особи США, розслідування перебуває на початковій стадії, і ті, хто його проводять, не виключають варіанта, що за витоком даних стоять “проросійські сили”.

Водночас 13 квітня у матеріалі The Washington Post йшлося, що до витоку секретних документів США таки може бути причетним молодий співробітник військової бази, який опублікував таємні дані, оскільки вважав, що “уряд приховує правду від народу”.

13 квітня ФБР затримало 21-річного Джека Тейшейру — військовослужбовця Національної гвардії США, за підозрою у причетності до витоку секретних даних Міністерства оборони США.