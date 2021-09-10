Народний депутат від фракції "Слуга народу" Микола Тищенко сповістив, що поставив у церкві свічку за здоров'я свого опонента, позафракційного парламентарія Гео Лероса.

Про це він повідомив на особистій сторінці у Facebook.

“Помолився за здоров’я Гео Лероса. Нехай допоможе йому Господь зійти з оманливого шляху та знайти шлях істинний”, – написав Тищенко та додав відповідне фото.

На світлині нардеп ставить свічку в храмі.

Лерос у відповідь назвав Тищенка “пи**уном”.

Він додав два скрина, де нардеп в одному і тому ж храмі. На першому фото, за словами Тищенка, він знаходиться у православному храмі на Закарпатті. На другому, аналогічному, він стверджує, що поставив свічку за здоров’я Лероса. Однак ця інформація навряд чи відповідає дійсності, оскільки фото тотожні, але перший пост було опубліковано 28 липня, а другий – 9 вересня.

Як відомо, 9 вересня, під час пленарного засідання Верховної Ради між народним депутатом Гео Леросом і його колегою з фракції “Слуги народу” Миколою Тищенком сталася штовханина.

Лерос вийшов до трибуни та почав свій виступ.

“Єдине ТСК, яке на сьогоднішній день повинно звітувати у цій залі, це стосовно зриву спецоперації по “вагнерівцям”. Нас, українців, цікавить, хто з цієї парочки – пан Зеленський чи його секретарша Єрмак – злили цю спецоперацію? Пане Зеленський, ви можете скільки завгодно призначати своїх друзів, знайомих на керівні державні посади, але ви перетворюєте цю країну на мафію…” – сказав він.

У цей момент Тищенко підійшов до трибуни та вивернув мікрофон в інший бік, після цього він схопив Лероса й почав відтягувати його від трибуни. Кілька хвилин тривала штовханина, спікер парламенту Дмитро Разумков попросив колег заспокоїтися, після чого на 15 хвилин оголосив перерву.