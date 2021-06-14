Трансляцію брифінгу вів YouTube-канал Belpresscenter.

Так, поспілкуватися з пресою прийшли співробітники зовнішньополітичного відомства, міністерства оборони країни, міністерства транспорту, прикордонної служби та слідчого комітету республіки.

Також на брифінг привели арештованого опозиційного журналіста, колишнього головного редактора Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича.

Зокрема, авіаційна влада Білорусі заявила, що підготувала карту з похвилинною хронологією польоту літака Ryanair.

Також голова департаменту з авіації міністерства транспорту і комунікацій Артем Сікорський повідомив, що білоруська сторона не отримала від Польщі та Ірландії дані об’єктивного контролю щодо інциденту з літаком.

Командувач ВПС Ігор Голуб заявив, що перехоплення і розвороту від державного кордону, а також примусової посадки літака Ryanair не було.

“До кордону з Литвою – 2-2,5 хв польоту. Але командир повітряного судна почав розворот. На фото поряд немає винищувача. Там була команда: ми вам рекомендуємо, а командир повітряного судна вирішив сам піти на посадку в аеропорт Мінськ-2”, – сказав він.

За словами самого Романа Протасевича, він почувається чудово, ні на що скарг не має. Також він запевнив, що його “ніхто не бив” і не змушував співпрацювати зі слідством.

Журналіст зазначив, що заручниками цієї ситуації стали його дівчина, громадянка Росії Софія Сапега, яку разом з ним затримали у Мінську, а також його батьки, які зараз живуть у Польщі.

Як відомо, 23 травня білоруська влада підняла винищувач для того, щоб посадити в аеропорту Мінська пасажирський літак сполученням Атени-Вільнюс. Причиною нібито було повідомлення про мінування лайнера. Після приземлення білоруські силовики затримали засновника опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича, який був на борту цього літака. Також була затримана дівчина Протасевича – Софія Сапега.

Увечері 24 травня в інтернет виклали відео, в якому опозиційний журналіст Роман Протасевич розповів на камеру про те, що дає визнавальні свідчення білоруським силовикам.

Дмитро Протасевич, батько затриманого журналіста, тоді заявив, що на відео із “зізнаннями” у його сина зламаний ніс.

Наступного дня Telegram-канал, пов’язаний з білоруською владою, поширив відео, на якому Софія Сапега, дівчина Романа Протасевича, “зізнається” у координуванні роботи ресурсу, який влада Олександра Лукашенка визнала екстремістським.

30 травня Романа Протасевича перевели до СІЗО КДБ у Мінську, де також сидить його дівчина, росіянка Софія Сапега.

Також стало відомо, що за заарештованим опозиційним журналістом в Греції стежили невідомі особи з російськими паспортами.

3 червня Роман Протасевич в “інтерв’ю” провладному ЗМІ ОНТ зробив ряд неоднозначних заяв. На відео можна помітити подряпини на його тілі.

13 червня батьки Протасевича попросили допомоги для їхнього сина у канцлерки Німеччини Ангели Меркель.