Протести у Грузії: мітингувальники оточили парламент, силовики знову застосували водомет

8 березня у Тбілісі продовжуються протести на тлі підтримки парламентом країни законопроєкту про "іноагентів". Мітингувальники оточили будівлю парламенту — вимагають скасувати подальший розгляд законопроєкту, спецпризначенці застосували проти учасників акції водомет.

Про це інформує “Ехо Кавказу”.

Мітингувальники в центрі Тбілісі роблять спроби демонтувати металеві загородження, встановлені у парламенту Грузії. Силовики у дворі законодавчого органу, використовують проти демонстрантів водомети.

Раніше МВС Грузії поширило заяву, в якій закликало демонстрантів не перевищувати норм, встановлених законом. В іншому випадку, заявили у відомстві, ці “дії буде припинено”.

Раніше противники законопроєктів “про агентів іноземного впливу” дали владі Грузії годину на виконання двох вимог: негайно відкликати російський закон із парламенту та звільнити всіх осіб, незаконно затриманих напередодні.

Після цього ухвалили рішення розпочати “облогу парламенту”. Крім того, учасники акції планують стати на заваді проведенню завтрашньої сесії парламенту.

За повідомленням ЗМІ співробітники МВС Грузії розігнали учасників мітингу перед будівлею парламенту на проспекті Руставелі.

7 березня парламент Грузії у прискореному режимі затвердив у першому читанні законопроєкт “Про прозорість іноземного впливу”. За це проголосували 76 депутатів, проти – 13. Проєкт закону внесли представники руху “Сила народу”, підтримали члени правлячої партії “Грузинська мрія”.

У Посольстві США у Тбілісі зазначили, що дотримання цих законів нашкодить відносинам Грузії з її стратегічними партнерами.

Згодом під стінами парламенту розпочалась акція протесту, біля будівлі відбулися сутички між поліцією та учасниками. Протистояння почалося після того, як лідери закликали учасників акції переміститися до всіх трьох входів будівлі парламенту. Силовики застосували проти демонстрантів сльозогінний газ та водомети. Протестувальники не розходяться.

Своєю чергою, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі звернулася до нації. Вона підтримала учасників демонстрації, котрі протестують під стінами парламенту та закликала уряд відмовитися від ухвалення закону про “іноагентів”.

Представник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що посилання народу Грузії, уряду Грузії, населенню та урядам усього світу полягає в тому, що Сполучені Штати підтримують усіх тих, хто мирно висловлює свої універсальні права.

Стало відомо, що учасники акції під стінами парламенту Грузії знесли металеву загорожу під законодавчим органом з боку проспекту Руставелі. Протестувальники дісталися центральних залізних воріт парламенту, де мобілізовано спецназ. Поліція продовжила використовувати проти мітингувальників сльозогінний газ та водомети.

Вранці 8 березня у Міністерстві внутрішніх справ Грузії заявили, що 7 березня на протестах проти закону щодо “іноагентів” затримали 66 осіб за хуліганство та непокору вимогам поліції на мітингу під будівлею парламенту.

Своєю чергою, Міністерство закордонних справ України висловило солідарність із грузинським народом у його прагненні продовжити розбудову європейського майбутнього Грузії.