У Верховній Раді скликають на вівторок, 23 лютого, позачергове засідання, на якому планується розглянути ветований президентом Володимиром Зеленським закон про відновлення конкурсів на зайняття посад державної служби.

Цю інформацію #Буквам підтвердили джерела у ВР.

Засідання планується на 12:00.

Одним із питань буде розгляд пропозицій президента до вказаного закону № 4531 (йдеться про вирішення питання щодо повноважень в.о. міністра, у даному випадку тимчасового очільника Міністерства енергетики Юрія Вітренка).

Про заплановане засідання також свідчить переписка нардепа від “Слуги народу” Тетяни Рябухи:

Також проведення позачергового засідання анонсував інший нардеп від “СН” Олександр Качура:

Як відомо, 16 лютого Верховна Рада України підтримала в другому читанні та в цілому законопроєкт, яким поновлюються конкурси на зайняття посад державної служби. Його доповнили правками щодо “повноважень в.о. міністра”.

У залі лунали заяви, що ці поправки вносяться під одну кандидатуру – в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка.

У результаті була підтримана поправка голови комітету ВР з питань економічного розвитку, нардепа-“слуги” Дмитра Наталухи. Нею частково розширюються повноваження в.о. міністрів. При цьому вона встановлює, що один і той самий виконувач обов’язків міністра не може виконувати ці розширені повноваження понад 60 днів.

Володимир Зеленський вказаний закон ветував і закликав Верховну Раду вилучити із нього “норми щодо обмеження виконання повноважень заступниками міністра, якщо посада міністра є вакантною”.

На думку Зеленського, “якщо протягом тривалого часу нардепи не призначають міністра – а таке не раз у нас бувало, – ці норми закону призведуть до паралічу діяльності всього міністерства”.

Як Вітренка призначали та не призначили

16 грудня стало відомо, що Банкова пропонує призначити колишнього топменеджера НАК “Нафтогаз України” Юрія Вітренка на посаду першого віцепрем’єра з питань енергетики. #Букви розповідали, що призначення Вітренко стало предметом торгів в парламенті, а також про те, в чиїх інтересах таке призначення.

Ввечері того ж дня спливло, що Офіс президента пролобіював у Кабміні премію для Вітренка в розмірі 170 млн гривень напередодні голосування в парламенті за його призначення.

Вітренко в “Нафтогазі” відповідав за реалізацію проєкту із захисту і представництва інтересів компанії в суперечках з російським “Газпромом”. Після того, як компанія перемогла в арбітражі, Вітренко вимагав від “Нафтогазу” виплатити йому премію через суд. Саме про цю премію і йшлося.

17 грудня профільний комітет не підтримав кандидатуру Вітренка, згодом не підтримав і зал.

21 грудня уряд на екстреному засіданні призначив Вітренка в.о. міністра енергетики, однак чинне законодавство визначає, що у такому статусі він може перебувати не більше 30 днів.

28 січня Верховна Рада України знову не підтримала призначення Юрія Вітренка.