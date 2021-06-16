16 червня президент США Джо Байден та президент Росії Володимир Путін зустрілися в Женеві (Швейцарія) в рамках двостороннього саміту. Світовим лідерам вдалося висловити принципові позиції з різних питань.

#Букви слідкували за пресконференціями президентів за результатами саміту.

До початку саміту в Білому домі анонсували, що саміт триватиме чотири – п’ять годин без перерви на обід та становитиме три раунди переговорів. Однак, розмова президентів зайняла дві години.

Президент РФ Володимир Путін сказав щодо цього, що Байден зарекомендував себе, як досить досвідчений та виважений політик, оскільки не кожен зможе детально розмовляти на різні державні теми протягом двох годин.

Байден на це відповів, що в історії США ще не було президента, який би розмовляв з російським лідером так довго.

“Коли востаннє двоє керівників держав розмовляли віч-на-віч понад дві годин, обговорюючи деталі? Можливо ви знаєте, але я такого не пригадую. Нам і не треба було більше часу. Ми обговорили велику кількість питань, залучили багатьох фахівців… Через дві години ми зрозуміли, що все”, – пояснив Байден.

Байден подарував Путіну кришталеву скульптуру і фірмові сонячні окуляри марки Aviator. Путін подарував своєму колезі письмовий набір хохломи “Москва”.

Повернення послів

Путін та Байден змогли домовитися про повернення послів. Як відомо, посол Росії в США Анатолій Антонов знаходиться в Москві з березня 2021: він був відкликаний після того, як президент США в інтерв’ю АВС погодився з визначенням президента РФ як “вбивці”. Посол США в Росії Джон Салліван був відкликаний до Вашингтона для консультацій у квітні.

Обидва посли були в Женеві та брали участь у переговорах у розширеному форматі.

“Щодо послів, ми домовилися, що вони повертаються до своєї постійної роботи. Коли конкретно – питання технічного характеру”, – підтвердив Путін.

Домовленості щодо України

За словами російського лідера, українське питання президенти не обговорювали детально. Він стверджує, що Байден погодився з тим, що “в основі врегулювання ситуації на південному сході України є Мінські домовленості”.

“Стосовно можливого вступу України в НАТО, тема обговорювалась спорадично… Тут нічого обговорювати… От і все”, – сказав Путін.

Стосовно російських гарантій щодо вирішення конфлікту на Донбасі, Путін категорично сказав:

“В Росії тільки одне зобов’язання щодо України – реалізація Мінських домовленостей, якщо Київ готовий”.

Натомість Байден сказав, що під час розмови він вкотре нагадав Путіну, що США підтримують територіальну цілісність України. Також він підтвердив, що американська сторона підтримує дипломатичний шлях розв’язання конфлікту на Донбасі.

“Я передав непорушну прихильність США суверенітету та територіальної цілісності України. Ми обговорили Мінські домовленості. Я висловив наш погляд на Мінські домовленості. Він не заперечував мені, але, звичайно, відмінності були”, – сказав Байден.

Ув’язнення Навального та захист прав людей

Президент Росії Володимир Путін прокоментував ситуацію щодо ув’язнення опозиційного політика Олексія Навального, не вимовивши його імені. За словами Путіна, Навальний зробив все для того, аби його затримали. Він вважає, що діяльність опозиційних сил в Росії — результат американського впливу. Путін додав, що тема Навального та захисту прав громадян в РФ під час саміту звучала за ініціативою американської сторони.

“Річ не в тім, що ми нібито “нападаємо” на Росію через порушення прав людини. Навпаки, така наша природа — ми не можемо мовчати, якщо порушуються права людини… Ми й надалі говоритимемо про права людини (в РФ, – ред.), бо це наш світогляд”, – сказав Байден.

Путін сказав, що США займаються підміною понять, коли вимагають відпустити політичних в’язнів та заарештованих російських опозиційних лідерів (зокрема, Олексія Навального), а самі підтримали “держпереворот в Україні” та заарештували учасників штурму Капітолія 6 січня.

Байден відповів, що це просто “дурниця”, порівнювати такі речі.

“В ситуації зі штурмом – то дійсно були злочинці. Вони ввірвались в Капітолій, вбили поліціянта… А в Росії заарештували людей, які вимагали свободи слова, виступали проти якихось неправомірних дій президента… Це абсолютно різні речі”, – пояснив Байден.

Президент США додав, що намагався поговорити з Путіним про ув’язнення російського опозиційного політика Олексія Навального. Він ясно дав зрозуміти російському колезі, що якщо Навальний помре у в’язниці, то це матиме “максимально руйнівні наслідки для Росії”.

Продовження договору СНО-3 та ядерне озброєння

Байден та Путін домовились про продовження договору СНО-3 на наступні роки. Вони погодились, що в ядерній війні не може бути переможця і що розв’язувати подібні війни неприпустимо.

“Сьогодні ми підтверджуємо принцип, згідно з яким ядерну війну не можна виграти й розв’язувати її не можна”, – сказано в спільній заяві лідерів.

Байден додав, що домовився з Путіним, що країнам потрібно завадити Ірану в питанні отримання ядерної зброї.

“В інтересах як Росії, так і США гарантувати, що Іран не отримає ядерну зброю. Ми домовились працювати разом, оскільки це так само цікавить Росію, як і нас”, – сказав Байден.

Кібербезпека

Обидва президенти на брифінгах підтвердили, що розмовляли про питання кібербезпеки. Путін сповістив, що є домовленість розпочати співпрацю щодо протидії кібератакам. Водночас російський лідер у своєму виступі намагався применшити роль Росії в проблемі кібератак.

“З американських джерел випливає, що найбільша кількість кібератак у світі скоюють з кіберпростору США. На другому місці Канада, далі дві латиноамериканські країни, потім Велика Британія. Росії у цьому переліку країн не значиться”, — сказав Путін.

Путін також навів дані, відповідно до яких торік США надіслали РФ 10 запитів щодо кібератак на об’єкти в США і 2 цього року. Йдеться про кібератаки, які, як припускають в США, скоїли з кіберпростору Росії. Водночас аналогічних звернень, каже російський президент, було в рази більше.

“На всі з них і цьогоріч, і торік наші колеги отримали вичерпні відповіді. Своєю чергою Росія скерувала до США торік 45 таких запитів, цьогоріч 35. Жодної відповіді ми не отримали. Це свідчить про те, що нам є над чим працювати”, — переконував Путін.

Подальша співпраця

Президент США Джо Байден не запросив свого російського колегу Володимира Путіна в Білий дім. Путін вважає, що для офіційної зустрічі такого рівня мають бути “зрілі відносини”.

“Президент Байден поки не запрошував мене в гості… Я поки що також не зробив такої пропозиції. Мені здається, що для таких зустрічей мають бути зрілі відносини”, – сказав Путін.

Путін не вважає, що США – стабільна країна. За його словами, “стабільна” саме Росія, бо “адекватно реагує на всі виклики”.

За словами Байдена, про результативність та ефективність сьогоднішньої двосторонньої зустрічі з Путіним можна буде говорити за 6 – 8 місяців, коли мають з’явитися перші результати щодо порушених питань.

Байден пояснив, що зустріч віч-на-віч з Путіним була потрібна, аби пояснити свої принципові позиції з того чи іншого питання. Він додав, що Путін мав би зрозуміти, що якщо якісь дії Байдена його не влаштовують, то це не через те, що Америка “проти Росії”, а через те, що Байден”за американський народ”.

На думку президента США, про результативність саміту можна буде говорити приблизно за пів року. Серед показників “ефективності” – звільнення опозиціонерів та політув’язнених з російських тюрем, посилення кібербезпеки тощо.

“Через шість — вісім місяців ми зможемо повернутися до цієї розмови та проаналізувати, що було зроблено”, – пояснив Байден.

Президент США пояснив, що він не ставив Путіну вимог, а намагався пояснити, чого зможуть досягти країни, якщо спільно докладатимуть зусиль.