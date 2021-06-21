Сім європейських країн приєдналися до рішення ЄС про заборону на допуск в свій повітряний простір і аеропорти літаків білоруських авіакомпаній.

Про це йдеться у декларації Високого представника ЄС, яка оприлюднена на сайті Європейської Ради.

4 червня Євросоюз прийняв рішення заборонити всім білоруським авіаперевізникам використовувати свій повітряний простір.

“Рішенням Ради було прийнято рішення посилити існуючі обмежувальні заходи з огляду на ситуацію в Білорусі, вводячи заборону на переліт повітряного простору ЄС та доступ до аеропортів ЄС білоруськими перевізниками всіх видів. Країни-кандидати, зокрема, Північна Македонія, Чорногорія, Сербія та Албанія, а також такі країни ЄАВТ, як Ісландія, Ліхтенштейн і Норвегія, члени Європейської економічної зони, приєднуються до рішення Ради ЄС”, – йдеться в опублікованому пресрелізі.

Країни тепер повинні відмовляти білоруським лайнерам в дозволі на посадку, а також у зльоті з їх території або використанні їх повітряного простору.

Згадані країни забезпечать відповідність національної політики згаданому рішенню Ради ЄС. Європейський Союз бере до уваги такі зобов’язання та вітає їх.

Нагадаємо, 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю. Крім того, Кабінет Міністрів України заборонив з 29 травня використання повітряного простору нашої країни повітряними суднами, зареєстрованими в Білорусі. Це стало реакцією на інцидент з примусовою посадкою літака Ryanair у Мінську й арештом Романа Протасевича.

Крім того, Міністерство закордонних справ України заявило про підготовку пакету санкцій проти білорусів, які підтримують режим невизнаного президента Олександра Лукашенка, але РНБО ще не отримала відповідні документи.

Як відомо, 23 травня білоруська влада підняла винищувач для того, щоб посадити в аеропорту Мінська пасажирський літак сполученням Атени-Вільнюс. Причиною нібито було повідомлення про мінування лайнера. Після приземлення білоруські силовики затримали засновника опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича, який був на борту цього літака. Також була затримана дівчина Протасевича – Софія Сапега.