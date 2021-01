#Букви розповідають, що конгресмени встигли перед вимушеною перервою в засіданні, і що відбуватиметься далі.

Спільне засідання Палати представників та Сенату США розпочалося о 13:00 за східним часом (20:00 за Києвом) у Капітолії. На засіданні Конгрес мав підрахувати та затвердити голоси виборників у кожному з 50 штатів та окрузі Колумбія, остаточно оголосивши про перемогу обраного президента Джо Байдена.

Процес розгляду голосів виборників відбувається за алфавітом. Тож законодавці розпочали з розгляду голосів 9 виборників штату Алабама, затвердивши їх. Також встигли розглянути й затвердити 3 голоси виборників Аляски. Обидва штати голосували за Трампа і заперечень ніхто не мав.

Потім розпочався розгляд голосів виборників штату Аризона. Кілька законодавців Республіканської партії заперечували перемогу Байдена у штаті, через що Палата представників та Сенат розійшлися у різні зали для обговорення.

Саме тоді й розпочалося захоплення Капітолія, через яке засідання було перервано.

Надалі Конгрес має розглянути ще 48 штатів та округ Колумбія, які сумарно дають голоси 526 виборників.

Станом на 01:00 за Києвом будівлю Капітолія, розтрощену протестувальниками, було очищено правоохоронцями. Але коли туди повернуться законодавці для продовження засідання наразі невідомо.

Їдучи з безпечного місця, до якого було евакуйовано законодавців після штурму Капітолія, спільно з іншими сенаторами, сенатор-демократ Джо Манчин заявив CNN, що, на його думку, Конгрес завершить ввечері, але він не був впевнений у цьому.

Сенатор-республіканець Джош Хоулі, один із союзників Трампа, що збиралися заперечувати проти результатів виборів в окремих штатах, заявив, що Конгрес “повинен повернутися до роботи та закінчити свою роботу”.

Statement from Senator Josh Hawley:

Thank you to the brave law enforcement officials who have put their lives on the line. The violence must end, those who attacked police and broke the law must be prosecuted, and Congress must get back to work and finish its job

— Senator Hawley Press Office (@SenHawleyPress) January 6, 2021