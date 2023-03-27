Про це заявив Кевін Мак-Карті у Twitter.

“Дуже хвилює те, що генеральний директор TikTok не може бути чесним і визнати те, що ми вже знаємо – Китай має доступ до даних користувачів TikTok”, – зауважив Мак-Карті.

За його словами, Палата представників буде працювати над ухваленням законодавства, яке передбачає захист громадян США від технологічного впливу Комуністичної партії Китаю.

Раніше гендиректор TikTok Шоу Цзи Чу виступав у комітеті Палати представників з питань енергетики та торгівлі. Він заявляв, що заходи безпеки та конфіденційності програми та її зв’язки з Китаєм відбуваються через материнську компанію ByteDance. Bloomberg писало, що йому впродовж чотирьох годин ставили запитання законодавці. Стосовно отримання доступу до даних мільйонів американців він відповів, що “це складна тема”.

Наприкінці 2022 року верхня палата Конгресу США одностайно проголосувала за проєкт закону, який передбачає заборону використання застосунку TikTok на державних телефонах і пристроях. Рішення відбулося з огляду на безпеку та приналежність соцмережі китайським виробникам.

Також застосунок заборонили на офіційних пристроях у Канаді, Бельгії, Індії, Данії, Чехії, Нідерландах Великій Британії та Новій Зеландії. Аналогічне рішення ухвалили в Європарламенті та Єврокомісії.