Коли аналітикам американської розвідки стало зрозуміло, що соратник Путіна Євген Пригожин збирається мобілізувати свої війська "Вагнер" всередині Росії, очікувалося, що його марш на Москву наштовхнеться на набагато більший опір і буде "набагато кривавішим, ніж був".

Джерело: CNN

Було здивування, повідомив американський посадовець для CNN, що російські професійні військові не впоралися з протистоянням військам найманців, коли вони рухалися до Ростова та до Москви.

За словами офіційного представника США, цей сюрприз ускладнився швидкістю угоди, укладеної в суботу, яка, за словами Кремля, була укладена за посередництва Білорусі.

“Ми оцінювали, що це буде набагато більш жорстоким і кривавим”, – зазначив посадовець.

Зрештою не було бою за Москву, де очікували запеклого опору. За його словами, причиною припинення маршу “Вагнер” Пригожин назвав бажання уникнути кровопролиття.

Водночас якою була кінцева мета Пригожина під час його короткочасної кампанії, залишається незрозумілим.

За кілька днів до маршу “Вагнер” розвідка США вважала, що він збирався кинути виклик російському керівництву, повідомили численні джерела, проте чи було це самому Путіну, чи військовому керівництву, проти якого він давно виступав, досі незрозуміло.

Зауважимо, ввечері 23 червня, глава ПВК “Вагнер” Євген Пригожин заявив, що за вказівкою міноборони РФ було завдано ракетного удару по місцю базування його найманців, унаслідок чого було вбито та поранено десятки вагнерівців.

Після цього Пригожин пообіцяв помститись оборонному відомству РФ наголосивши, що має 25 000 бійців, з якими “розбереться, чому у країні хаос”.

Після таких заяв російське ФСБ РФ порушило проти Пригожина кримінальну справу за фактом заклику до збройного конфлікту.

Вже незабаром найманці ПВК “Вагнер” захопили під свій контроль всі військові об’єкти вже у другому російському місті – Воронежі.

Згодом президент РФ Володимир Путін записав звернення щодо військового заколоту, влаштованого очільником ПВК “Вагнер” Євгеном Пригожиним у Росії. Очільник Кремля назвав такі дії “зрадою” і пообіцяв покарати винних.

Тоді як у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України заявили, що російська столиця готується до облоги: там введено режим контртерористичної операції.

Після чого у межах угоди з Лукашенком кримінальну справу, порушену стосовно засновника ПВК “Вагнер”, було зупинено. Відповідну заяву зробив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков. Сам Пригожин поїхав до Білорусі, а бойовики не будуть притягнуті до суду за свою участь у повстанні, а натомість підпишуть контракти з Міністерством оборони Росії. Раніше цей крок глава групи відкидав.

25 червня Держсекретар США Ентоні Блінкена наголосив, що хаос, викликаний повстанням в РФ проти Кремля, може тривати тижні або місяці.