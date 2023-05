Столтенберг закликав Сербію та Косово до діалогу під керівництвом ЄС

Джерело: Єнс Столтенберг/Twitter.

Столтенберг провів розмову з Верховним представником ЄС із зовнішньої політики Жозепом Боррелем щодо ситуації з Косово. І зазначив, що сторони мають взяти участь у діалозі під керівництвом ЄС, оскільки це “єдиний шлях до миру та нормалізації”.

Він додав, що натомість KFOR продовжуватиме забезпечувати безпечне та надійне середовище.

Spoke to HR/VP @JosepBorrellF about #Kosovo. Pristina & Belgrade must engage in the EU-led dialogue now, as the only way to peace & normalisation. Pristina must de-escalate & not take unilateral, destabilising steps. @NATO_KFOR will continue to ensure a safe & secure environment.

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) May 28, 2023