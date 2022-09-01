Тайвань вперше збив безпілотник біля берегів Китаю

1 вересня військові Тайваню вперше збили безпілотник, який у четвер увійшов у повітряний простір поблизу острова біля китайського узбережжя, після того, як уряд пообіцяв вжити жорстких заходів для боротьби зі збільшенням таких провокацій.

Про це повідомляє Reuters.

Пекін, який вважає Тайвань своїм, попри рішучі заперечення уряду Тайбею, з початку минулого місяця проводить військові навчання навколо острова у відповідь на візит спікерки Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі.

Уряд Тайваню заявив, що не буде провокувати або посилювати напруженість, але останнім часом був особливо обурений повторними випадками, коли китайські безпілотники порушували повітряний простір контрольованих Тайванем островів поблизу узбережжя Китаю.

Війська на острівці намагалися попередити його, але безрезультатно, тому збили, його залишки приземлилися у море.

Тайвань у вівторок вперше здійснив попереджувальні постріли по безпілотнику, незабаром після того, як президентка Цай Ін Вень наказала військовим вжити “рішучих контрзаходів” проти, як вона назвала, китайських провокацій. Тоді дрон повернувся до Китаю після попередження. Це був перший випадок, коли попереджувальні постріли були зроблені в такому інциденті.

МЗС Китаю відкинуло усі протести Тайваню щодо порушення повітряного простору.