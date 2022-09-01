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Тайвань вперше збив безпілотник біля берегів Китаю

1 вересня військові Тайваню вперше збили безпілотник, який у четвер увійшов у повітряний простір поблизу острова біля китайського узбережжя, після того, як уряд пообіцяв вжити жорстких заходів для боротьби зі збільшенням таких провокацій.

Четвер, 1 вересня 2022, 23:48
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Про це повідомляє Reuters.

Пекін, який вважає Тайвань своїм, попри рішучі заперечення уряду Тайбею, з початку минулого місяця проводить військові навчання навколо острова у відповідь на візит спікерки Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі.

Уряд Тайваню заявив, що не буде провокувати або посилювати напруженість, але останнім часом був особливо обурений повторними випадками, коли китайські безпілотники порушували повітряний простір контрольованих Тайванем островів поблизу узбережжя Китаю.

Війська на острівці намагалися попередити його, але безрезультатно, тому збили, його залишки приземлилися у море.

Тайвань у вівторок вперше здійснив попереджувальні постріли по безпілотнику, незабаром після того, як президентка Цай Ін Вень наказала військовим вжити “рішучих контрзаходів” проти, як вона назвала, китайських провокацій. Тоді дрон повернувся до Китаю після попередження. Це був перший випадок, коли попереджувальні постріли були зроблені в такому інциденті.

МЗС Китаю відкинуло усі протести Тайваню щодо порушення повітряного простору.

28 серпня у Міністерстві оборони Тайваню заявили, що виявили 23 китайські літаки та вісім китайських кораблів, котрі маневрували навколо Тайваню в неділю, оскільки Пекін продовжує військову діяльність поблизу острова.

Зокрема, йшлося про сім китайських літаків, які перетнули середню лінію Тайванської протоки, яка є умовною межею між двома сторонами.

Китай ніколи не виключав застосування сили, щоб поставити Тайвань під свій контроль.

Уряд Тайваню стверджує, що Китайська Народна Республіка ніколи не правила островом і тому не має права претендувати на нього, і що лише 23 мільйони людей можуть вирішувати своє майбутнє.

2 серпня спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі прибула на Тайвань, здійснивши перший візит американського посадовця найвищого рівня за 25 років і створивши відтак напружене протистояння з Китаєм, яке може призвести до більш агресивної військової позиції останнього. Адже Китай неодноразово застерігав Пелосі від відвідин Тайваню.

Перед візитом спікерки китайські військові літаки демонстративно літали біля протоки, що відокремлює Тайвань від материкової КНР. На наступний день після візиту Пелосі Китай почав військові навчання довкола Тайваню.

Пекін вважає Тайвань територією Китаю та пообіцяв застосувати силу, щоб захопити демократично керований острів, давнього партнера США.

10 серпня КНР завершила військові навчання навколо Тайваню. Утім, Китай оголосив, що має намір проводити біля острова регулярне патрулювання.

Проте вже 15 серпня китайська армія оголосила про додаткові навчання поблизу Тайваню. Про них заявили на тлі неоголошеного візиту законодавців США, які зустрілися з президенткою острова Цай Ін Вень.

Своєю чергою, міністр закордонних справ Тайваню Джозеф Ву заявив, що Китай проводив навчання, щоб підготувати вторгнення. Він вважає, що для цього КНР відпрацьовував повітряні та морські навчання навколо острова.

Теги: безпілотник, військові навчання, Китай, провокації, Протистояння, Тайвань

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