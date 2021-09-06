«Талібан» заборонив жінкам і чоловікам вчитися разом в університеті

У неділю, 5 вересня, ісламістський рух “Талібан” оприлюднив правила навчання у приватних університетах. Згідно з ними, дівчата й хлопці повинні вчитися окремо. Передбачено й особливу форму одягу для студенток.

Про це повідомляє AFP.

Таліби заявили, що жінки й чоловіки не можуть сидіти разом в одній аудиторії. Їх потрібно принаймні відділити ширмою. Крім того, дівчатам можуть викладати тільки жінки. У разі, якщо викладачів жіночої статі буде недостатньо, студенткам можуть викладати “старі чоловіки з добропорядною поведінкою”.

Заняття для дівчат у приватних вишах мають завершуватися на п’ять хвилин раніше. Однак вони повинні чекати, поки всі чоловіки вийдуть з будівлі. Таким чином “Талібан” хоче уникнути зустрічі дівчат і хлопців у коридорах.

Дівчата повинні носити абаю (довгу арабську жіночу сукню з рукавами) та нікаб (мусульманський жіночий головний убір, що закриває обличчя, з вузьким прорізом для очей).

“Під практичним кутом зору це складний план. У нас недостатньо жінок-викладачів і аудиторій для окремого навчання дівчат. Але те, що вони (“Талібан”, – ред.) дозволяють дівчатам ходити до шкіл і вишів – великий позитивний крок”, – розповів один із викладачів на умовах анонімності.

2 вересня близько 50 жінок в східному місті Герат вийшли на акцію протесту, вимагаючи від керівництва ісламістського руху “Талібан” дотримання їхніх прав.

Нагадаємо, що протест відбувся на тлі новин про те, що в новому уряді Афганістану, який формують бойовики “Талібану”, не буде жодної жінки, яка б очолила певне міністерство.