«Талібан» заборонив жінкам і чоловікам вчитися разом в університеті

Про це повідомляє AFP.
Таліби заявили, що жінки й чоловіки не можуть сидіти разом в одній аудиторії. Їх потрібно принаймні відділити ширмою. Крім того, дівчатам можуть викладати тільки жінки. У разі, якщо викладачів жіночої статі буде недостатньо, студенткам можуть викладати “старі чоловіки з добропорядною поведінкою”.
Заняття для дівчат у приватних вишах мають завершуватися на п’ять хвилин раніше. Однак вони повинні чекати, поки всі чоловіки вийдуть з будівлі. Таким чином “Талібан” хоче уникнути зустрічі дівчат і хлопців у коридорах.
Дівчата повинні носити абаю (довгу арабську жіночу сукню з рукавами) та нікаб (мусульманський жіночий головний убір, що закриває обличчя, з вузьким прорізом для очей).
“Під практичним кутом зору це складний план. У нас недостатньо жінок-викладачів і аудиторій для окремого навчання дівчат. Але те, що вони (“Талібан”, – ред.) дозволяють дівчатам ходити до шкіл і вишів – великий позитивний крок”, – розповів один із викладачів на умовах анонімності.
2 вересня близько 50 жінок в східному місті Герат вийшли на акцію протесту, вимагаючи від керівництва ісламістського руху “Талібан” дотримання їхніх прав.
Нагадаємо, що протест відбувся на тлі новин про те, що в новому уряді Афганістану, який формують бойовики “Талібану”, не буде жодної жінки, яка б очолила певне міністерство.
25 серпня лідери ісламістського руху “Талібан” закликали жінок тимчасово залишатися вдома, оскільки бойовики ще “не навчилися їх поважати”.
Однак вже наступного дня представник руху оголосив, що “Талібан” не керуватиме Афганістаном за демократичними законами, натомість обрав закони шаріату.
Верховна комісарка Організації об’єднаних націй (ООН) з прав людини Мішель Бачелет заявила про наявність надійних свідчень страт цивільних людей в Афганістані бойовиками ісламістського руху “Талібану”.
15 серпня найбільше онлайнове ЗМІ Афганістану TOLO News з посиланням на урядовців і власні джерела проінформувало про те, що президент країни Ашраф Гані виїхав після того, як таліби увійшли до Кабула. Сповіщалося, що він вилетів до Таджикистану спільно з близькими помічниками.
Згодом Гані підтвердив, що залишив країну, і пояснив мотивацію цього вчинку.
18 серпня влада ОАЕ повідомила, що Гані перебуває в цій країні.
17 серпня віцепрезидент Афганістану Амрулла Салех оголосив себе виконувачем обов’язків президента країни й закликав до боротьби з “Талібаном”.
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