В Міністерстві оборони США повідомили, що очікують нападу бойовиків Талібану на Кабул, столицю Афганістану, протягом кількох днів.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на інсайдерів.

В Пентагоні повідомили, що сподіваються на спротив афганських військових в разі нападу на Кабул.

Напередодні таліби захопили два великих за кількістю населення міста – Кандагар та Герта. За словами члена місцевої ради Гулама Хабіба Хашимі, тепер Герат більше схожий на лінію фронту, оскільки населення з міста або повтікало, або ховається у своїх будинках.

Білий дім розпочав процес евакуації працівників дипломатичної місії з американського посольства в Кабулі (Афганістан). Американські військові вже вилетіли до Афганістану.

Основна частина додаткових військ (3 тисячі військових) прибуде до Кабула до кінця вихідних.

“Деякі частини одного з піхотних батальйонів вже в Кабулі. Всі решта військових прибуватимуть в Афганістан протягом кількох наступних днів. Ми сподіваємось, що до кінця вихідних основана частина з 3 тисяч військових будуть на місці. Можливо, не всі, але основна частина”, – повідомили в Пентагоні.

США готові коригувати військову присутність в Афганістані в залежності від обставин.

Напередодні бойовики радикального ісламістського руху “Талібан” після жорстких боїв захопили друге та третє за чисельністю міста Афганістану – Кандагар і Герат.

У відповідь на наступ талібів США ухвалили рішення скерувати до Афганістану 3000 військовослужбовців для евакуації персоналу посольства в Кабулі. Протягом 24 – 48 годин до Кабула (Афганістан) прибудуть три мотопіхотних батальйони з США, аби евакуювати працівників дипломатичної місії. Евакуація триватиме до двох тижнів. Евакуювати потрібно майже 4,2 тисячі представників дипмісії (це американці та афганці).

Велика Британія також споряджає 600 військовослужбовців для евакуації британців, які перебувають в Афганістані.

Президент США Джо Байден заявив, що військова компанія в Афганістані завершиться 30 серпня 2021 року. В країні залишиться незначна кількість американських військових, які охоронятимуть дипломатів та забезпечуватимуть безпечну роботу аеропорту Кабулу.

Наразі в Пентагоні сподіваються, що більша частина американського військового контингенту залишить Афганістан протягом наступних двох тижнів. При цьому, графік виведення військ може змінитися, якщо Талібан буде занадто активним або виникнуть ще якісь непередбачувані ситуації.

Президент Афганістану вважає, що їх військові мають змогу утримувати Кабул та чинити опір талібам, але їм потрібна фінансова підтримка США. При цьому, він визнав, що США, по суті, виконали головну вимогу Талібану в межах мирного переговорного процесу – згодилися вивести війська.

США залишать близько 650 американських військовослужбовців в Афганістані після виведення військ задля захисту дипломатів.