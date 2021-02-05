Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко заявив, що лише зараз з'явилися юридичні підстави для введення санкцій проти трьох телеканалів, які пов'язують із нардепом від ОПЗЖ Віктором Медведчуком.

Таку заяву він зробив в ефірі політичного ток-шоу “Право на владу” на телеканалі “1+1”.

Йдеться про телеканали “112 Україна”, NewsOne та ZIK, проти яких днями були введені санкції, а їхнє мовлення заблоковано.

“Ці медіа з’являлися поступово, і ставав їх власником відомий “король темників” пан Медведчук теж поступово. Були певні рішення Верховної Ради, було рішення РНБО ще 2018 року. Але, наскільки я розумію, лише зараз з’явилися юридичні підстави ухвалити це рішення. Хоча насправді у журналістській спільноті це рішення підтримували багато організацій, в тому числі й ті, які захищають свободу слова й борються з фейками”, – наголосив міністр.

Ткаченко також заявив, що “не вважає медіа” вказані телеканали.

“У цьому рішенні (РНБО про санкції, – ред.) є державницька позиція. І стосується вона фактично не лише машини пропаганди, а й інформаційного тероризму. Рішення правильне, справедливе і вчасне. В принципі, його слід було давно прийняти, але, очевидно, з’явились юридичні підстави, в тому числі опосередковане фінансування через державу-агресора”, – зазначив він.

(На відео – з 6:30)

Санкції проти телеканалів Козака: реакція

Як повідомлялося, указом №43/2021 Володимир Зеленський увів в дію рішення Ради Національної безпеки і оборони “Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)” від 2 лютого 2021 року. Рішенням передбачається накладення санкцій на народного депутата України з фракції “Опозиційна платформа — За життя” Тараса Козака. Він є номінальним власником медіаактивів, які пов’язують з головою політради партії “ОПЗЖ” та кумом Путіна Віктором Медведчуком. Йдеться про телеканали NewsOne, ZIK та “112 Україна“. Того ж вечора деякі оператори кабельного телебачення перестали транслювати ці телеканали.

Реакція на запровадження санкцій була неоднозначною. До прикладу, спікер парламенту Дмитро Разумков їх не підтримав, бо не отримав потрібної інформації від спецслужб. До того ж Козак має підстави для оскарження цього рішення в суді.

Партія “Опозиційна платформа – За життя” в парламенті оголосила, що ініціює імпічмент президенту через введення санкцій.

Голова нацспілки журналістів Сергій Томіленко став на захист телеканалів “112 Україна”, NewsOne та ZIK, вимкнених через санкції з боку РНБО, та заявив, що має намір звернутися до міжнародних інституцій. Він заявив, що це — наступ на свободу слова. За це його розкритикували колеги з інших медіа, а дехто навіть запропонував позбавити його посади.

Громадські організації та представники експертної спільноти заявили, що санкції проти телеканалів не становлять загрози свободі слова, оскільки ці канали є інструментами іноземного впливу та становлять системну загрозу інформаційній безпеці України.

За словами Данілова, санкції було введено після того, як Служба безпеки України зібрали підстави для цього. П’ятий президент та лідер “Європейської Солідарності” Петро Порошенко привітав Службу безпеки України з успішною спецоперацією щодо розкриття злочинних схем Козака.

Так само запровадження санкції привітало посольство Сполучених Штатів Америки.