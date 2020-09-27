Лікарі розповіли, що стан здоров'я курсанта В'ячеслава Золочевського, який вижив при падінні літака АН-26, - середньої тяжкості.

Про це повідомляє АрміяInform.

Старший ординатор травматологічного відділення Військово-медичного клінічного центру Північного регіону підполковник медичної служби Юрій Клапчук заявив, що хлопець почувається добре, спілкується з лікарями і рідними, найближчим часом його зможуть відвідати друзі з університету.

Видання повідомляє, що стан здоров’я курсанта В’ячеслава Золочівського на даний момент оцінюється як середньої тяжкості, з позитивною динамікою, ближче до задовільного.

Нагадаємо, літак розбився увечері 25 вересня поблизу Чугуєва на Харківщині під час заходу на посадку. На борту перебували 7 членів екіпажу і 20 курсантів Університету Повітряних сил ім. Кожедуба.

З 27 осіб, які були на борту, вижив лише один – курсант В’ячеслав Золочевський.

Сьогодні ХНУ Повітряних сил опублікував список 26 загиблих у катастрофі військового літака Ан-26, яка сталася напередодні.