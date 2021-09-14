Про це повідомляє американське видання CBS News.

Welcome.US – об’єднання некомерційних організацій, представників бізнесу, фізичних осіб та інших компаній. Їх основна мета – допомогти афганським біженцям адаптуватися до життя в США. Гроші на допомогу біженцям вони збираються брати у компаній, які зголосилися допомогти, а ресурси мобілізуватимуть волонтери.

“Тисячі афганців були поряд з нами, аби зробити світ безпечнішим, а тепер їм потрібна наша допомога”, – заявили з цього приводу Джордж та Лора Буш.

Наразі в Welcome.US – понад 280 осіб та організацій. Зокрема, такі компанії, як Microsoft та Starbucks.

Зараз у США потрібно розселити понад 50 тисяч афганських біженців. Це значно більше квоти, яку в травні встановив президент США Джо Байден щодо приймання іммігрантів. Тільки з середини серпня до США прибули 24 тисячі афганців. Більшість з них досі проживають на восьми військових об’єктах США. Там вони проходять медичний огляд та процес оформлення необхідних документів. Ще близько 39 тисяч афганців поселили на військових базах в Європі та на Близькому Заході.

Після того, як біженець з Афганістану потрапляє на військову базу, йому оформляють всі потрібні для імміграції в США документи та проводять перевірку особистості. Після цього конкретні родини прикріпляють до тієї чи іншої агенції з переселення, де їм допомагають знайти житло та роботу.

Біженці з Афганістану, яких евакуювали до США, отримають разову фінансову допомогу до 2275 доларів. Зазначені кошти передбачено спрямувати на товари першої потреби.

Наразі понад 50 тисяч афганців отримали дозвіл на в’їзд до США, не маючи спеціально оформленої імміграційної візи. Ті афганці, які допомагали американським та союзним військам під час 20-річної війни — отримали візи іншої категорії. Їм допомагають насамперед.

Загалом, США евакуювали понад 100 тисяч афганців.