Голова Конституційного Суду Олександр Тупицький вже втретє намагається оскаржити у Верховному суді указ президента Володимира Зеленського про своє відсторонення.

Про це повідомили у пресслужбі Верховного суду.

В четвер, 4 березня, до суду надійшов черговий позов, яким оскаржено указ президента стосовно відсторонення Тупицького. Цього разу оскаржується указ, яким відсторонення було подовжено ще на місяць.

“Позивач оскаржує Указ Президента України від 26 лютого 2021 року № 79/2021 “Про відсторонення від посади судді Конституційного Суду України” з моменту його прийняття. В Указі йдеться про відсторонення від посади судді з 28 лютого 2021 року строком на один місяць”, — зазначили в суді.

Верховний суд нагадав, що це вже третій такий позов. Спершу Тупицький оскаржував указ про своє відсторонення, виданий у грудні. Суд відмовив у відкритті провадження. Тупицький це рішення оскаржив.

Другий позов надійшов 26 лютого 2021 року. Оскільки строк оскарження указу сплинув 29 січня, КАС ВС виніс ухвалу залишити заяву без руху та надати позивачеві десятиденний термін для усунення недоліків.

Відсторонення Тупицького

Як повідомлялося раніше, 24 грудня голова Конституційного Суду Олександр Тупицький отримав повістку про виклик до Офісу генпрокурора для вручення підозри. Він є підозрюваним у підкупі свідка, а також у свідомо неправдивих показаннях свідка.

29 грудня президент підписав указ про відсторонення Олександра Тупицького від посади судді Конституційного Суду строком на два місяці за клопотанням Офісу генпрокурора.

КСУ не визнав відсторонення Тупицького указом Зеленського і заявив, що президент порушив 8 статей Конституції. КСУ назвав указ “юридично нікчемним” і таким, що “не може підлягати виконанню”. Натомість в Офісі президента заявили, що нікчемною є заява КСУ.

5 січня Конституційний суд розглянув указ та закликав президента дотримуватися вимог Конституції.

Попри це 26 лютого президент Зеленський ще на місяць продовжив термін відсторонення Тупицького.