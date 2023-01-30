Народний депутат, нещодавно виключений з фракції "Слуга народу" Микола Тищенко заявив, що візит до Таїланду був нібито завданням, яке поставили нардепам. Водночас спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук зазначив, що не погоджував Тищенку "відрядження".

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27 січня народний депутат України від партії “Слуга народу” Микола Тищенко планував провести зустріч в Таїланді з представниками української громади. Соцмережі вибухнули обуренням, оскільки, ймовірно, ресторатор вже певний час перебуває там під час повномасштабної війни. Окрім цього, нещодавно на виконання рішення РНБО уряд схвалив постанову, яка забороняє на час війни виїзд посадовців за кордон без поважних причин.

Згодом нардеп зазначив, що у грудні 2022 року народним депутатам фракції “Слуга народу” буцімто поставили завдання – “розвивати дружні взаємовідносини в напрямку Азії та Африки”, чим він, мовляв, і займається.

Тож наразі я дійсно перебуваю з відрядженням в Азії. Усі вищі керівники – в курсі, як і голова моєї фракції. Триває війна, і ми лише виконуємо накази. Моє місцезнаходження не приховую, всі мої зустрічі – офіційні та задокументовані. Нагадую, що я є співголовою групи дружби із В’єтнамом”, – пояснив нардеп.

Своєю чергою, спікер Верховної ради Руслан Стефанчук заявив, що не підписував розпоряджень щодо Тищенка.

Тож у коментарях на сторінці народного обранця нагадали, що виїзд за кордон має бути узгоджений. Окрім того, для “налагоджування зв’язків” у країні існує Міністерство закордонних справ.

На свій захист Тищенко продовжив наполягати, що має усі необхідні документи для “відрядження” підписані зокрема Стефанчуком.

Раніше нардеп Олексій Гончаренко пояснив, що Тищенко насправді вже близько тижня знаходиться в Таїланді. А коли про це стало відомо загалу, вирішив “виправдатися”. Зрештою, голова фракції “Слуга народу” у Верховній Раді України Давид Арахамія відреагував на поїздку Миколи Тищенка. Партія “Слуга народу” виключила нардепа зі своїх лав.