За час протестів у країні заарештовано і доставлено у поліцію тисячі громадян. Серед них є іноземці. Також у казахстанському МВС стверджують, що знайшли схованку зі зброєю.

Про це повідомляє Радіо Азаттик із посиланням на МВС Казахстану.

“В одному з сіл Алматинської області затримано понад 100 людей. За попередніми даними, затримано громадян сусідньої держави”, – ідеться у повідомленні.

Також, за даними джерела, в Алмати, у мікрорайоні Калкаман, на одній із СТО поліцейські вилучили патрони, боєприпаси та викрадені речі. Серед них були велосипеди, телевізори, мобільні телефони.

У казахстанському МВС також заявили, що в одному з населених пунктів Жамбилської області виявлено схованку зброї. У ній було кілька автоматів та пістолетів.

У п’ятницю, 7 січня, у своєму зверненні президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що Алмати “атакували 20 тисяч бойовиків”.

За даними видання, на ранок, 8 січня, у центральній частині Алмати продовжують стріляти. Повідомляється, що перестрілки вже не такі інтенсивні, як учора.

На площі Республіки чергують військові та спецтехніка. У столиці Казахстану Нур-Султані знову з’явився інтернет. У країні запрацювали деякі сайти, які були відключені раніше – низка новинних ресурсів, сайт президента, сайти банків.

Міністр з питань цифрового розвитку Казахстрану Багдат Мусін заявив, що влада обмежила інтернет, оскільки протестувальники використовують засоби зв’язку для координації та планування дій.

Він стверджує, що влада напрацювала механізм, за яким,не дивлячись на повне відключення інтернету, доступ до деяких ресурсів є цілодобовим.

Нацбанк країни заявив, що у регіонах зі спокійною обстановкою забезпечено достатній обсяг готівки у банкоматах.