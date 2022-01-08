Про це повідомляє Радіо Азаттик із посиланням на МВС Казахстану.
“В одному з сіл Алматинської області затримано понад 100 людей. За попередніми даними, затримано громадян сусідньої держави”, – ідеться у повідомленні.
Також, за даними джерела, в Алмати, у мікрорайоні Калкаман, на одній із СТО поліцейські вилучили патрони, боєприпаси та викрадені речі. Серед них були велосипеди, телевізори, мобільні телефони.
У казахстанському МВС також заявили, що в одному з населених пунктів Жамбилської області виявлено схованку зброї. У ній було кілька автоматів та пістолетів.
У п’ятницю, 7 січня, у своєму зверненні президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що Алмати “атакували 20 тисяч бойовиків”.
За даними видання, на ранок, 8 січня, у центральній частині Алмати продовжують стріляти. Повідомляється, що перестрілки вже не такі інтенсивні, як учора.
На площі Республіки чергують військові та спецтехніка. У столиці Казахстану Нур-Султані знову з’явився інтернет. У країні запрацювали деякі сайти, які були відключені раніше – низка новинних ресурсів, сайт президента, сайти банків.
Міністр з питань цифрового розвитку Казахстрану Багдат Мусін заявив, що влада обмежила інтернет, оскільки протестувальники використовують засоби зв’язку для координації та планування дій.
Він стверджує, що влада напрацювала механізм, за яким,не дивлячись на повне відключення інтернету, доступ до деяких ресурсів є цілодобовим.
Нацбанк країни заявив, що у регіонах зі спокійною обстановкою забезпечено достатній обсяг готівки у банкоматах.
- Нагадаємо, що президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв опублікував заяву з наполяганням на вбивстві протестувальників, яких неодноразово назвав “терористами”, при цьому додавши про відкритість країни для прямих іноземних інвестицій.
- У Казахстані “здебільшого” відновили конституційний правопорядок. Водночас армії дали пряму вказівку стріляти по мітингувальниках.
- В Алмати (Казахстан), де вночі з 5 на 6 січня почалася антитерористична операція, військові заблокували велику кількість протестувальників на головній міській площі. Очевидці та поліція говорять про інтенсивну стрілянину та десятки жертв.
- Президент Касим-Жомарт Токаєв постановив розпустити уряд Казахстану. Тимчасово обов’язки прем’єр-міністра виконуватиме міністр фінансів Аліхан Смайлов.
- У Казахстані попри розпуск уряду продовжуються протести. Мітингарі штурмують будівлю акімату (міської адміністрації) міста Актобе, в Алмати під час сутичок підпалили будівлю прокуратури.
- Співробітникам головного аеропорту Казахстану довелося тікати після того, як антиурядові демонстранти увійшли в термінал. За словами уряду, щонайменше вісім співробітників сил безпеки були вбиті, ще сотні отримали поранення.
- Згідно з повідомленням казахстанського державного телеканалу “Хабар 24”, який продовжує мовлення, всі адміністративні будівлі Нур-Султана взяті під посилену охорону, запроваджено тимчасове обмеження на доступ до інтернету, а роботу всіх банків призупинено.
- Також повідомляється про те, що у місті Талдикорган протестувальники знесли встановлений там пам’ятник експрезиденту Нурсултану Назарбаєву.
- Пізніше президент Казахстану звернувся до ОДКБ по допомогу з придушенням протестів. Протестувальників він назвав “бандитами” та “терористами”, котрі пройшли “серйозну підготовку за кордоном”, а ситуацію у Казахстані – “зовнішньою загрозою”.
- У відповідь на звернення Токаєва, у Раді Організації Договору з колективної безпеки (ОДКБ) погодились надіслати до Казахстану російські війська та війська партнерів Кремля для придушення протестних виступів.
- Про перебіг подій у Казахстані читайте тут