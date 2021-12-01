В Інтернеті розповсюджується відео, де начебто зафільмовано кадри розстрілу групи нелегальних мігрантів, які намагалися прорватися в Україну з боку Білорусі.

Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України.

На відео, “знятому” 29 листопада, видно напис “PRILUKI”.

Деякі ресурси писали, що “розстрілювали” мігрантів військові, а інші зазначають, що прикордонники.

“Жодних груп незаконних мігрантів на кордоні з Республікою Білорусь не було виявлено, у т.ч. в районі Чорнобильської зони. Прикордонники просять громадян залишатися свідомими, не розповсюджувати інформацію фейкових ресурсів, а також ту, що використовується російською пропагандою. І нагадують, що кілька тижнів тому вже відбувалися подібні фейкові повідомлення про затримання незаконних мігрантів в Чорнобильській зоні, які були спростовані, – йдеться у повідомленні Держприкордонслужби.

Міграційна криза

З початку року прикордонники зафіксували близько 30 тисяч спроб нелегального перетину польсько-білоруського кордону.

Протягом двох років Польща витратить понад $400 млн на “стіну” на кордоні. “Стіна” з’явиться на кордоні Польщі з Білоруссю, Росією та Україною.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький припустив, що нелегальні мігранти, які намагаються потрапити до його країни з Білорусі, можуть ринути через Україну.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський зазначав, що наразі визначено близько 10 ділянок, де може відбуватися підхід мігрантів. Там заплановано навчання з територіальної оборони на цих ділянках.

11 листопада Україна почала посилювати охорону кордону із Білоруссю. Його додатково захищатимуть 8,5 тисяч військовослужбовців прикордонної служби, Національної гвардії та поліцейських.

14 листопада держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія використовує кризу на польсько-білоруському кордоні як спосіб відвернути увагу від свого посягання на територіальну цілісність України.