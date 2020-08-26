У населеному пункті Нові Санжари (Полтавська область), жителі якого протестували проти прибуття евакуйованих із Китаю громадян, зафіксували перший випадок зараження коронавірусом COVID-19.

Зазначену інформацію #Буквам підтвердили в Полтавському обласному лабораторному центрі МОЗ України.

“Так, дійсно там є один випадок”, – заявили в центрі.

Керівник обласного лабораторного центру Андрій Хайлов у коментарі “Суспільному” повідомив, що хвора – пенсіонерка, котра повернулася після відпочинку з західної України. Це перший випадок захворювання як у населеному пункті, так і в Новосанжарському районі.

Згідно з даними на сайті Полтавської ОДА, станом на 26 серпня в Новосанжарському районі зафіксовано один випадок коронавірусу.

Як відомо, в лютому з охопленого коронавірусом китайського Уханя були евакуйовані громадяни України та іноземці.

В Україну прибули в цілому 94 людини, з яких 22 – члени екіпажу і супроводжуючого медичного персоналу. Серед пасажирів, яких направили на обсервацію, були 45 громадян України й 27 іноземців (громадяни Аргентини, Еквадору, Домініканської Республіки, Сальвадору, Коста-Ріки, Чорногорії, Панами та Ізраїлю).

20 лютого вони прибули до медичного закладу “Нові Санжари” в Полтавській області для проходження 14-денної обсервації.

Автобуси з евакуйованими заїжджали в санаторій крізь клуби диму від покришок і під крики місцевих жителів. Мітингувальники поводилися агресивно і намагалися закидати автобуси камінням. У кількох автобусах розбили скло. Уздовж кожного автобуса вишикувалися ряди нацгвардійців, які супроводжували автобуси прямо до воріт санаторію. Між протестувальниками в Нових Санжарах і правоохоронцями сталися сутички.

У результаті заворушень за медичною допомогою звернулися дев’ять поліцейських і одна цивільна особа. Поліція затримала 24 учасників протесту. Були відкриті вісім кримінальних проваджень.