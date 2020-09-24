Квартиру російського опозиціонера Олексія Навального заарештували, поки він був у комі через отруєння "Новачком".

Про це повідомила прессекретар Навального Кіра Ярмиш.

“Пристави наклали арешт на квартиру Олексія Навального. Це пов’язано з позовом компанії “Московський школяр”, що належить Євгену Пригожину”, – заявила Ярмиш.

Вона зазначила, що 27 серпня – через тиждень після отруєння Навального – пристави-виконавці оголосили про заборону реєстраційних дій на його частку у квартирі в Мар’їно. Це означає, що квартиру не можна продати, подарувати або закласти. Тоді ж було заарештовано й рахунки політика.

Ярмиш нагадала, що в жовтні 2019 року суд стягнув майже 88 млн рублів з продюсера “Навальний LIVE” Любові Соболь, Олексія Навального і Фонду боротьби з корупцією на користь “Московського школяра”. Навальний і Соболь звинувачували комбінат в отруєнні дітей неякісною їжею.

Сам “кухар Путіна” Пригожин заперечує зв’язок з “Московським школярем”.

Приставы наложили арест на квартиру Алексея Навального pic.twitter.com/DwA39HSpzZ — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) September 24, 2020

Як відомо, 20 серпня Олексію Навальному стало погано під час перельоту з Томська в Москву. Опозиціонер впав у кому і був екстрено госпіталізований в Омську. Через два дні його евакуювали до Берліна в несвідомому стані.

2 вересня уряд Німеччини повідомив, що Навального отруїли нервово-паралітичною речовиною з групи “Новачок”. Сліди отрути виявила в організмі опозиціонера лабораторія Бундесверу. Отруєння підтвердили дві незалежні лабораторії Франції і Швеції.

7 вересня лікарі вивели Навального з медичної коми. А 14 вересня стало відомо, що його відключили від апарату штучної вентиляції легенів. Політик був спроможний самостійно встати з ліжка.