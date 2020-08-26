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У США протести через поранення афроамериканця поліціянтами: застрелено двох людей, підозрюють підлітка

У місті Кеноша, Вісконсин, тривають протести через поранення афроамериканця Джейкоба Блейка поліціянтами. Під час масових заворушень двоє людей було вбито. 

Четвер, 27 серпня 2020, 02:32

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

З чим пов’язані протести?

Як повідомлялося раніше, увечері в неділю, 23 у штаті Вісконсин, США, двоє поліціянтів вистрілили в спину темношкірого чоловіка Джейкоба Блейка. Це сталося в той момент, коли він підійшов до свого джипу, в якому знаходилися троє його маленьких синів (3, 5 та 8 років). Те, що відбулося, потрапило на відеозапис.

Куля пошкодила його хребет, печінку й нирки. Наразі Блейк паралізований.

За інформацією поліції, офіцери прибули до місця, де все сталося (житлова вулиця з багатоквартирними будинками в милі від озера Мічиган), близько 17:11 годин. Виклик нібито був пов’язаний з домашніми заворушеннями.

Згодом від диспетчерки поліції стало відомо, що йшлося про сварку двох жінок. Блейка на момент виклику не було.

У той час, коли поліціянти приїхали на місце, він, ймовірно, залишав його після того, як припинив бійку між двома жінками.

Що відбувалося до початку запису очевидця та за яких обставин між Блейком та правоохоронцями почалася сварка, невідомо.

Як починалися протести?

Ще у неділю кадри поранення Блейка поширилися у соцмережах, що викликало протести у місті. Протестувальники у ніч з неділі на понеділок розбили вікна і розмалювали графіті адміністративну будівлю округу Кеноша. Було введено комендантську годину на цю і наступну ніч.

Однак протестувальники ввечері понеділка зібралися біля будівлі суду Кеноші. Там їх зустріли поліціянти у спецодязі. Демонстрантів розігнали із застосуванням газу та спецтехніки.

Третій день протестів, стрілянина та загибель двох осіб

На третій день, протести, за словами шерифа округу, були мирними до настання темряви. У вівторок ввечері люди почали кидати в поліцію каміння, цеглу та коктейлі Молотова. Протестувальники підпалювали автівки та будівлі.

Губернатор Вісконсину Тоні Еверс оголосив надзвичайний стан. Президент США Дональд Трамп повідомив, що губернатор погодився прийняти федеральну допомогу. До Кеноші було направлено федеральну правоохоронну службу та Національну гвардію.

За словами шерифа, на вулицях міста у конфронтацію з поліціянтами вступали люди з великокаліберною зброєю. Ймовірно, вони не є мешканцями міста.

Компанія Facebook заявила, що у вівторок у її соцмережі спільнота “Кеноша Гвардія” просувала подію “Збройні громадяни захищають наше життя і власність”. На неї відгукнулося близько 2,6 тисяч осіб. Компанія повідомила, що видалив захід і сторінку спільноти зі своєї платформи, оскільки вона порушує політику компанії відносно організацій поліції.

Однак коли саме сторінку було видалено, скільки осіб могли брати участь у заворушеннях після заклику у мережі — наразі невідомо.

Правоохоронці закликають цих осіб залишити місто.

“Сильно збройні дружинники, палії та інші опортуністи, які прибули, щоб спробувати розпалити хаос, втрутилися в це і заподіяли серйозної шкоди людям. Якщо ті, хто бере участь в насильстві і знищенні власності, вважають, що переслідують ширшу мету, вони помиляються. Їм слід залишити Кеноші”, — заявив у зверненні генеральний прокурор Вісконсину.

Ввечері вівторка фотограф агентства Anadolu Тайфун Джошкун зробив серію знімків, на яких показано бійку між невідомою озброєною цивільною особою та протестувальниками.

Фото: Tayfun Coskun/Anadolu Agency

Фото: Tayfun Coskun/Anadolu Agency

Після того, як ця особа почала стріляти, один з протестувальників увімкнув пряму трансляцію на Facebook. На записі видно, як стрімер разом з іншими демонстрантами побіг у бік пострілів, намагаючись побачити, що сталося. Коли він наближається до натовпу, можна почути ще кілька пострілів.

Видно чоловіка, якого було поранено в живіт. Вдалині чутно крики: “Мені потрібен лікар”, лунає ще один постріл.

Відео іншого учасника протесту показує момент після пострілів, коли людина зі зброєю біжить вулицею, падає на землю, підіймається і робить ще кілька пострілів. В цей час до місця прибуває автомобіль поліції, але він проїжджає повз.

У коментарі журналістам шериф округу сказала, що їй невідомо, за яких причин поліціянти не зупинилися, але сподівається, що їх увага була зосереджена на іншому важливому інциденті в цей час.

За словами поліції, під час стрілянини було вбито двох осіб. Це 26-річний чоловік з Сілвер-Лейк, штат Вісконсин, і 36-річний чоловік з Кеноші.

У середу, 27 серпня, влада Вісконсину видала ордер на арешт 17-річного Кайла Ріттенхауза, який пов’язаний з нічною перестрілкою. Він був затриманий в Антіохії (штат Іллінойс, близько 30 км від Кеноші через державний кордон) та узятий під варту в середу вранці. Йому пред’явили звинувачення в умисному вбивстві першого ступеня.

Начальник поліції Кеноші підтвердив, що 17-річний житель Антіохії був звинувачений в інциденті зі стріляниною, і сказав, що ця людина “причетна до застосування вогнепальної зброї для вирішення конфлікту”. У поліції не підтвердили, чи є Ріттенхауз людиною з відео.

Нагадаємо, наприкінці травня в Міннеаполісі поліціянти затримали темношкірого чоловіка. При затриманні один з поліціянтів застосував задушливий прийом, наступаючи коліном на шию чоловіка. При цьому затриманий, 46-річний Джордж Флойд, неодноразово говорив білому офіцерові, що не може дихати. Внаслідок жорстокого затримання чоловік помер. Натільні камери поліціянтів зняли останні хвилини життя Флойда. Розтин підтвердив, що причиною смерті стало задушення.

На затримання були присутні 4 поліціянтів. Томас Лейн, Дж. Олександр Куенг, Ту Тао і Дерек Шовен. Спочатку звинувачення були пред’явлені тільки офіцерові поліції Дереку Шовену, який безпосередньо душив Джорджа Флойда. Його взяли під варту. Незабаром звинувачення пред’явили і трьом іншим офіцерам поліції. Всі четверо були звільнені після інциденту.

Теги: протест, стрілянина, США

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