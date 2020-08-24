У штаті Вісконсін, США, двоє поліціянтів вистрілили в спину темношкірого чоловіка Джейкоба Блейка. Він у важкому стані в лікарні.

Про це повідомляє CNN.

Увечері в неділю, 23 серпня, в місті Кеноша (Вісконсін) двоє поліціянтів двічі вистрілили в спину 29-річному Джейкобу Блейку. Це сталося в той момент, коли він підійшов до свого джипу, в якому знаходилися троє його маленьких синів. Те, що відбулося, потрапило на відеозапис. Його опублікував адвокат, правозахисник Бен Крамп.

На записі видно як темношкірий чоловік обходить позашляховик. За ним прямують двоє поліціянтів. Один з них тримає зброю за спиною. Коли чоловік заглянув в автомобіль, один з офіцерів схопив його на майку, пролунали постріли. Після чоловік, ймовірно, ослаб та впав на сидіння. На записі чути безперервний автомобільний гудок і крик жінки.

В цей час Блейк госпіталізований, його стан оцінюють як важкий. У поліції запевнили, що перед госпіталізацією йому була надана медична допомога.

Wow. This Black man was shot several times in the back by @KenoshaPolice today. He was getting into his car after apparently breaking up a fight between two women. He’s in critical condition now. We demand JUSTICE! #BlackLivesMatter pic.twitter.com/I1reDEp4nw — Ben Crump (@AttorneyCrump) August 24, 2020

Що кажуть в поліції?

За інформацією поліції, офіцери прибули до місця, де все сталося (житлова вулиця з багатоквартирними будинками в милі від озера Мічиган), близько 17:11 годин. Виклик нібито був пов’язаний з домашніми заворушеннями, однак наразі неясно, хто викликав поліцію і що відбувалося до початку запису очевидця.

Зараз двоє співробітників поліції з тих, що були присутні на місці (на записи видно троє офіцерів), відсторонені від роботи. Правоохоронці ведуть внутрішнє розслідування, яке має закінчиться не пізніше ніж за 30 днів. Імена офіцерів не повідомляються.

Поліція просить тимчасово доручити охорону правопорядку району, де сталася стрілянина, департаменту шерифа округу Кеноша і патрулю штату Вісконсін.

Реакція влади

Губернатор штату Вісконсін Тоні Іверс висловив надію на те, що поранений чоловік видужає, і різко засудив дії правоохоронців.

“Ми виступаємо проти надмірного застосування сили і ескалації конфлікту з темношкірими вісконсінцамі. Хоча у нас поки немає всіх подробиць, ми знаємо напевно, що він не перший чорний чоловік або людина, яку було застрелено, поранено або безжально вбито співробітниками правоохоронних органів в нашому штаті або нашій країні”, — зазначив губернатор.

Він виступив на підтримку протестного руху проти расизму та поліційної агресії, а також висловив надію, що Блейк не помре від отриманих травм.

“Ми підтримуємо всіх тих, хто вимагав і продовжує вимагати справедливості, рівноправності та відповідальності за життя чорних в нашій країні — життя Джорджа Флойда, Бреонни Тейлор, Тоні Робінсона, Донтре Гамільтона, Ернеста Лейсі і Сільвілла Сміта”, — додав він.

Нагадаємо, наприкінці травня в Міннеаполісі поліціянти затримали темношкірого чоловіка. При затриманні один з поліціянтів застосував задушливий прийом, наступаючи коліном на шию чоловіка. При цьому затриманий, 46-річний Джордж Флойд, неодноразово говорив білому офіцерові, що не може дихати. Внаслідок жорстокого затримання чоловік помер. Натільні камери поліціянтів зняли останні хвилини життя Флойда. Розтин підтвердив, що причиною смерті стало задушення.

На затримання були присутні 4 поліціянтів. Томас Лейн, Дж. Олександр Куенг, Ту Тао і Дерек Шовен. Спочатку звинувачення були пред’явлені тільки офіцерові поліції Дереку Шовену, який безпосередньо душив Джорджа Флойда. Його взяли під варту. Незабаром звинувачення пред’явили і трьом іншим офіцерам поліції. Всі четверо були звільнені після інциденту.