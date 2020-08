Про це повідомляє CNN.

Увечері в неділю, 23 серпня, в місті Кеноша (Вісконсін) двоє поліціянтів двічі вистрілили в спину 29-річному Джейкобу Блейку. Це сталося в той момент, коли він підійшов до свого джипу, в якому знаходилися троє його маленьких синів. Те, що відбулося, потрапило на відеозапис. Його опублікував адвокат, правозахисник Бен Крамп.

На записі видно як темношкірий чоловік обходить позашляховик. За ним прямують двоє поліціянтів. Один з них тримає зброю за спиною. Коли чоловік заглянув в автомобіль, один з офіцерів схопив його на майку, пролунали постріли. Після чоловік, ймовірно, ослаб та впав на сидіння. На записі чути безперервний автомобільний гудок і крик жінки.

В цей час Блейк госпіталізований, його стан оцінюють як важкий. У поліції запевнили, що перед госпіталізацією йому була надана медична допомога.

Wow. This Black man was shot several times in the back by @KenoshaPolice today. He was getting into his car after apparently breaking up a fight between two women. He’s in critical condition now. We demand JUSTICE! #BlackLivesMatter pic.twitter.com/I1reDEp4nw

— Ben Crump (@AttorneyCrump) August 24, 2020