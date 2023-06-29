Україна має право «пропустити» ключові вимоги на шляху до членства в НАТО – Воллес

Глава Міноборони Великої Британії заявив, що НАТО має розглянути питання про те, щоб не враховувати конкретні вимоги стосовно шляху України до вступу в Альянс.

Джерело: SkyNews

Міністр оборони зазначив, що Альянсу слід розглянути можливість дозволити “пропустити” План дій щодо членства.

Я вважаю, що нам слід обов’язково розглянути можливість відмовитися від Плану дій щодо членства”, – наголосив він на спільній пресконференції зі своїм канадським колегою в Лондоні.

Воллес пояснив, що напрямком руху має бути просування України до членства в НАТО, водночас визнав, що всі питання стосовно вступу не будуть вирішені швидко.

Країни, зокрема США, Велика Британія, Франція та Німеччина, мають обговорити можливі гарантії безпеки для України на саміті НАТО у Вільнюсі вже наступного місяця. Натомість глава британського відомства зауважив, що навряд чи вдасться подолати усі розбіжності до зустрічі.

Своєю чергою, пані посол США в НАТО заявила, що країни-члени наближаються до компромісу відносно прагнень України до членства, який визначить шлях приєднання Києва до військового альянсу.

Амбасадорка США в НАТО Джуліанна Сміт висловила впевненість, що члени альянсу погодять текст, який виходить за межі декларації в Бухаресті в 2008 році, в якій говорилося, що Україна приєднається до альянсу, але не говорилося, коли і як.

Нагадаємо, 22 червня Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію стосовно політичних наслідків агресії РФ проти України.

За інформацією ЗМІ, президент США Джо Байден підтримує ідею спрощеного вступу України до НАТО – тобто, без ПДЧ – після завершення російсько-української війни.

Також стало відомо раніше, що Франція має намір підтримати членство України в Північноатлантичному альянсі, адже такий крок допоможе запобігти новій збройній агресії з боку Російської Федерації.

Окрім цього, міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі зазначив, що Сполучене Королівство “повністю підтримає”, якщо Україна зможе пройти через спрощену процедуру вступу до НАТО.

Також стало відомо, що лідери країни ЄС можуть дозволити направити військові місії в Україну – за відповідних обставин і за умови, що такий крок погодять усі члени блоку.