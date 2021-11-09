Уряд Пакистану домовився з представниками місцевої терористичної групи "Техрік і Талібан Пакистан" (ТТП) про припинення вогню на місяць. Переговори щодо примирення тривають.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Міністр інформації Пакистану Фавад Чаудрі сказав, що уряд домовився з ТТП про “повне припинення вогню”. Він сподівається, що урядовцям вдасться домовитися про примирення.

Як відомо, ТТП — це заборонене ісламське угруповання, яке взяло на себе відповідальність за деякі терористичні атаки в історії Пакистану. Зокрема, напад на армійську школу у 2014 році, коли загинули 132 дитини, а також спроба у 2012 році вбити школярку Малалу Юсуфзай, яка стала лауреаткою Нобелівської премії миру та боролася за право на освіту. Як правило, пакистанські таліби можуть вбивати представників мирного населення, які на їх думку, порушують іслам чи “служать іноземцям”.

Слова пакистанського урядовця підтвердив представник терористів Мухаммад Хорасані. Він пояснив, що сторони домовилися місяць не відкривати вогонь, тобто до 9 грудня. За цей час планується створити кілька комітетів, які вестимуть переговори.

Уряд Пакистану повідомив про досягнення в переговорах з представниками “Талібану”, бо афганські представники терористів мають приїхати в країну 10 листопада. Це буде перший випадок, коли делегація афганських талібів приїде до Пакистану як представники уряду Афганістану.

Пакистанські таліби з 2007 року борються за зміну уряду країни на ісламську державу. Вони дещо відрізняються від афганських талібів, хоча також підтримують “Аль-Каїду” та поділяють їх релігійно-екстремістську ідеологію.

Нагадаємо, 15 серпня бойовики “Талібану” заявили, що контролюють 100% території Афганістану. Тоді вони погодилися на перехідний уряд, який мав очолити колишній міністр внутрішніх справ Алі Ахмад Джалалі.

17 серпня представники терористичної організації “Талібан” пообіцяли, що не заважатимуть громадянам, які прямують в аеропорт Кабула для евакуації військовими силами США. На наступний день таліби посилили контроль над доступом до аеропорту Кабула. Це сталося після того, як США завершили евакуацію дипломатів.

30 серпня Сполучені Штати Америки завершили виведення своїх військ з Афганістану. Про захоплення Афганістану читайте у наших матеріалах “Талібан” захоплює значну частину території Афганістану, Ескалація в Афганістані посилюється: дайджест, Захоплення талібами влади в Афганістані: хронологія подій. та Захоплення Афганістану талібами: як все відбувалось та що далі.