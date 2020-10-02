Про це йшлося в етері ток-шоу “Свобода слова” на телеканалі “Україна”.
Як повідомлялося раніше, після трагедії медикам не вдалося ідентифікувати жодне з 26 тіл загиблих через те, що вони були в понівеченому стані. Було призначено ДНК-експертизи, яки, як очікувалося, мали тривати до 3 тижнів.
Проте, за слова Уруського, експертизу вже завершили, очікується, що вже на початку наступного тижня близькі зможуть попрощатися з загиблими.
“Була організована ДНК-експертиза в Харківському науково-дослідному криміналістичному центрі. Я відвідав цей центр у вівторок цього тижня, переконався в тому, що обладнання там сучасне, яке дозволяє оперативно вирішувати ті питання, які були поставлені перед експертами.
На сьогоднішній день завдяки наполегливій роботі ми змогли фактично закінчити (проведення ДНК-експертиз — ред.). Я сподіваюся, що на початку наступного тижня близькі та родичі зможуть попрощатися з тілами”, — сказав він.
Катастрофа Ан-26
Літак розбився увечері 25 вересня поблизу Чугуєва на Харківщині під час заходу на посадку. На борту перебували 7 членів екіпажу і 20 курсантів Університету Повітряних сил ім. Кожедуба.
З 27 осіб, які були на борту, вижив лише один – курсант В’ячеслав Золочевський.
ХНУ Повітряних сил опублікував список 26 загиблих у катастрофі військового літака Ан-26, яка сталася напередодні.
Міністр оборони Андрій Таран заявив, що військовий літак АН-26 розбився, швидше за все, через те, що зачепився крилом за землю.
Також стало відомо, що екіпажу військового літака дали дозвіл на посадку лише через хвилину після запиту.
Державне бюро розслідувань перевіряє чотири версії причин авіакатастрофи військового літака Ан-26 у Харківській області.
До того ж слідча група призначила вже понад 50 експертиз у справі про авіакатастрофу літака Ан-26 в Харківській області. До складу групи входять понад 50 слідчих. Тим часом одна з камер спостереження, встановлена на висотній будівлі в Чугуєві, зняла момент падіння літака з курсантами.
28 вересня віцепрем’єр-міністр Олег Уруський заявив, що розшифровка бортових самописців розпочалась 27 вересня та триватиме 3-5 днів під керівництвом ДБР.
- Сім’ї загиблих у катастрофі Ан-26 отримають по 1,5 млн грн компенсації. Відповідне рішення прийняв Кабінет Міністрів.