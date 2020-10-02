Віцепрем'єр Олег Уруський повідомив, коли родичі офіцерів та курсантів військового літака Ан-26, який розбився минулого тижня, зможуть попрощатися з загиблими.

Про це йшлося в етері ток-шоу “Свобода слова” на телеканалі “Україна”.

Як повідомлялося раніше, після трагедії медикам не вдалося ідентифікувати жодне з 26 тіл загиблих через те, що вони були в понівеченому стані. Було призначено ДНК-експертизи, яки, як очікувалося, мали тривати до 3 тижнів.

Проте, за слова Уруського, експертизу вже завершили, очікується, що вже на початку наступного тижня близькі зможуть попрощатися з загиблими.