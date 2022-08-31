Соцмережами ширяться відео пожежі в тимчасово окупованому Криму. Українські джерела заявляють про займання на нафтобазі.

Про це повідомляє пресслужба СтратКому Збройних сил України у Telegram.

Зазначається, що у селищі Красногвардійське горить нафтобаза: “Знову куріння в невстановленому місці?”, — написали в СтратКомі.

Також про це сповістив народний депутат Олексій Гончаренко. За його словами, кримські Telegram-канали стверджують, що горить нібито магазин, проте “ніхто чомусь не згадує, що там є нафтобаза”.

Зараз над місцем подій видніється густий стовп чорного диму. Так звана окупаційна “влада” поки що не прокоментувала загоряння.

Ситуація в Криму

Це вже не перший інцидент на території тимчасово окупованого Криму. Вперше вибухи сталися 9 серпня в районі селища Новофедорівка, де знаходиться військовий аеродром.

Згодом вранці, 16 серпня, у Криму знову пролунали вибухи. За інформацією голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова все відбувалося у військовій частині росіян. 19 серпня у тимчасово окупованій Євпаторії місцеві мешканці було чутно потужні вибухи у всіх районах міста. Також 26 серпня окупованому Новоозерному біля Євпаторії пролунали вибухи.

Варто зауважити, що вибухи у Криму посилили бажання окупантів збільшити безпеку. Для цього російським військовим доведеться відвернути частину своїх сил від лінії фронту. Зокрема окупанти встановили контрольно-пропускний пункт перед в’їздом на Керченський міст у Криму. Вони перевіряють документи та автівки охочих виїхати.