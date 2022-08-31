Про це повідомляє пресслужба СтратКому Збройних сил України у Telegram.
Зазначається, що у селищі Красногвардійське горить нафтобаза: “Знову куріння в невстановленому місці?”, — написали в СтратКомі.
Також про це сповістив народний депутат Олексій Гончаренко. За його словами, кримські Telegram-канали стверджують, що горить нібито магазин, проте “ніхто чомусь не згадує, що там є нафтобаза”.
Зараз над місцем подій видніється густий стовп чорного диму. Так звана окупаційна “влада” поки що не прокоментувала загоряння.
Ситуація в Криму
Це вже не перший інцидент на території тимчасово окупованого Криму. Вперше вибухи сталися 9 серпня в районі селища Новофедорівка, де знаходиться військовий аеродром.
Згодом вранці, 16 серпня, у Криму знову пролунали вибухи. За інформацією голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова все відбувалося у військовій частині росіян. 19 серпня у тимчасово окупованій Євпаторії місцеві мешканці було чутно потужні вибухи у всіх районах міста. Також 26 серпня окупованому Новоозерному біля Євпаторії пролунали вибухи.
Варто зауважити, що вибухи у Криму посилили бажання окупантів збільшити безпеку. Для цього російським військовим доведеться відвернути частину своїх сил від лінії фронту. Зокрема окупанти встановили контрольно-пропускний пункт перед в’їздом на Керченський міст у Криму. Вони перевіряють документи та автівки охочих виїхати.
- Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Україна сподівається на те, що нова стратегія ударів по основних військових цілях у глибині окупованої Росією території унеможливить здатність російських військ утримувати лінію фронту перед можливим контрнаступом України.
- Російські окупанти встановили контрольно-пропускний пункт перед в’їздом на Керченський міст у Криму. Вони перевіряють документи та автівки охочих виїхати.
- Через серію вибухів у Криму російське командування, швидше за все, буде стурбоване. 16 серпня під Джанкоєм на півночі півострова вибухнув склад боєприпасів, що визнали російські та українські офіційні особи.
- Ввечері 19 серпня у Севастополі місцеві жителі повідомили про звуки вибухів. Згідно з повідомленнями російських та кримських ЗМІ, над містом спрацювала російська ППО.
- Перед цим ввечері 18 серпня у тимчасово окупованому Севастополі в районі російського військового аеродрому “Бельбек” також пролунали вибухи.